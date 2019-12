Presión e intensidad, el fútbol de Gamero para Millonarios

Empezó la era de Alberto Gamero en Millonarios. Este martes, tuvo su primera práctica y les habló a sus nuevos jugadores. Lo que viene ahora es el trabajo para comenzar a implementar su idea de juego, basado en sus principios, los que le dieron éxito en el Deportes Tolima (un título de Liga y una Copa Colombia) y en el tipo de jugadores que tiene y los que llegarán como refuerzos a Millos.

Este martes, en su primera ruda de prensa como DT azul, Gamero dio pistas de su idea. Dijo que quiere un equipo de “obreros”. Y agregó. “Un equipo que va a jugar bien al futbol, que quiera tener inicio de juego, que de local y visitante quiera jugar a lo mismo, que se acostumbre a hacer presión alta donde vaya y que no va a variar mucho los sistemas, de uno se va a otro, y de ahí al tercero. Un equipo que sabe a qué va a jugar, con identidad”.



También habló de una columna vertebral con los porteros Fariñez y Martínez, con Silva, Duque, Ortiz, Zapata y Pérez. Y manifestó sus grandes expectativas con Mackalister Silva y Santiago Montoya. “Siempre me ha gustado ese volante ‘10’ que pisa el área y tiene pase gol, y ese es Montoya”, dijo.



Un equipo de Gamero tiene los principios de presión alta y de flexibilidad. Puede jugar con un sistema 4-2-3-1, que es su favorito, tal como lo reconoció recientemente en una entrevista con Carlos el ‘Pibe’ Valderrama. “En el 4-2-3-1 tienes un 10 o dos o tres. Porque me gusta el fútbol de toque”, dijo. Sin embargo, agregó que el esquema que más ha usado en Tolima es el 4-3-3.



Un técnico que conoce bien a Gamero es el tolimense Jorge Luis Bernal, quien así opina de su idea de juego: “Veo que se ha apoyado en el 4-3-3. Sus equipos han sido funcionales, no apegados a limitaciones, sino con cierta libertad para producir fútbol como el que generó (Álex) Castro en Tolima, que no solo ayudaba a las tareas ofensivas, por la gambeta, sino que era muy completo, ayudaba a defender. Así como se veía un Tolima agrupado, defendiendo en el último cuarto de cancha, tenia arranques para contraatacar. Fue un equipo que en los últimos dos años supo combinar esa presión alta con los repliegues para contraatatacar”, analizó Bernal.



Que si Gamero va a jugar con un volante 10 en Millos, o dos, dependerá de los jugadores que tenga, y ya se refirió a Montoya. “Todos los técnicos decidimos de acuerdo al recurso humano que tenemos, si uno tiene un gran volante 10 pues uno no renuncia a aprovecharlo. A veces Gamero lo combinaba. Le apareció en Tolima Campaz, que marcó diferencia, pero le tocó suprimir a uno de sus tres volantes de trabajos combinados”, dice Bernal.



Otro técnico que conoce bien el trabajo de Gamero es Juan José Peláez, quien recientemente dijo a EL TIEMPO: “Gamero tiene claro lo que es jugar con intensidad y mantener el ritmo la mayor parte del partido. No es simplemente un fútbol físico. Es intenso. Gamero tiene claro que en el juego las dos fases, la defensiva y la ofensiva, tienen el mismo valor”, dijo.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET