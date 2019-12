El abecé del VAR, que tendrá su pitazo inicial en Colombia

Finalmente, el VAR es una realidad en Colombia. Este domingo, luego de meses de capacitaciones y de adecuaciones técnicas, el sistema tendrá su debut oficial en el partido de ida de la final de la Liga entre Junior y América, en Barranquilla, en un momento coyuntural en el que las fallas arbitrales han sido protagonistas en los cuadrangulares semifinales y han generado múltiples protestas de varios clubes.

El VAR (videoarbitraje) llega al fútbol colombiano de manera gradual, primero en los dos partidos finales, en el 2020 estaría en dos partidos por cada fecha y en el 2021, en la totalidad de la Liga.



El proceso para su instauración en Colombia constó de dos etapas: la preparación técnica operativa y la preparación arbitral. Operativamente, se trata de un sistema descentralizado, es decir, con cabinas móviles que irán a cada uno de los estadios, a diferencia del VAR del Mundial de Rusia, que fue centralizado.



El VAR colombiano, cuyo proveedor es la empresa Mediapro, de España, recoge la señal de la producción de los partidos de Win Sports, para la cual normalmente se usan 8 cámaras por juego, aunque se estima que para la final habrá entre 13 y 17. Con esas cámaras trabajará el VAR.



En cada cabina estarán el árbitro VAR, el asistente VAR, el operador de cámaras, un observador y, posiblemente, un quality manager encargado de coordinar la comunicación con la producción para la eventual repetición de las jugadas analizadas en la señal de TV.



Para que el VAR fuera certificado en Colombia tuvo que pasar por pruebas tecnológicas y arbitrales. Lo tecnológico quedó certificado por la Fifa y la Ifab (International Board) en el reciente partido entre Santa Fe y Cali, en el que además quedó certificado El Campín. El sábado se iba a hacer una prueba en el Metropolitano para obtener el mismo aval de la Fifa.



En la parte arbitral, en Colombia se capacitaron 24 árbitros, que tuvieron pruebas teóricas y prácticas, en un campeonato de 50 partidos de la Liga de Bogotá. En la capacitación estuvieron presentes dos expertos arbitrales, el chileno Enrique Osses, y luego, el uruguayo Jorge Larrionda.



Estos 24 árbitros se suman a los de carrera internacional, como Wílmar Roldán, Andrés Rojas y Nicolás Gallo, entre otros.



Simón Ferro, director administrativo del VAR en Colombia, asegura que todo está listo para que el VAR comience a operar y que solo faltaba la prueba del sábado en el Metropolitano, y la que se hará en el Pascual Guerrero.



“El objetivo es claro, esto va a subir el estándar de nuestro arbitraje. Queremos que haya justicia, transparencia y equidad en el arbitraje”, dice Ferro.

El VAR en acción

Ya en el trabajo de campo, el VAR operará basado en el protocolo de la Fifa, tal como sucedió en el pasado mundial o en las grandes competiciones, con cuatro líneas de intervención: gol o no gol, penalti o no penalti, tarjeta roja y error de identidad.



El árbitro VAR le reporta al juez central que hay una jugada dentro de estos cuatro campos que merece ser revisada, en la cabina se aprovechan las cámaras para esclarecer las dudas, el central revisa el video, atiende comentarios y opiniones, pero finalmente es él quien toma la decisión.



Hay mucha expectativa por el desempeño que tendrá el VAR y si cumple el objetivo de justicia, sobre todo en un momento de preocupación por los fallos arbitrales. Wilson Lamouroux, coordinador técnico del Proyecto VAR, opina que su implementación era necesaria: “El VAR no es solo para Colombia, todo el mundo lo quiere, esa es su importancia en el fútbol. Seguramente se acabarán los escándalos, porque habrá errores, pero se pueden corregir”.



También hay voces críticas, como la de José Borda, exárbitro y analista de Caracol Radio.



"Todo el mundo tiene que acoplarse a ese sistema. No crea que va a funcionar como el de la Conmebol o el de Fifa, acá solo hay tres árbitros que tienen capacitación de Fifa, Wílmar Roldán, Andrés Rojas y Nicolás Gallo. Una cosa son las prácticas que se hicieron con equipos aficionados y otra es lanzarse a un partido profesional en el que se juegan muchos intereses”.



Por su parte, Rafael Sanabria, analista arbitral de Fox Sports, opina: “Los muchachos que van a poner en el VAR tienen experiencia internacional y eso ayuda, pero los jugadores no han tenido experiencia con VAR, van a entrar jugadores, técnicos y la gente a pedir cualquier cosa y de una vez van a ir detrás del árbitro, los asistentes y el cuarto árbitro a pedir revisión”, dice.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET