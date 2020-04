Protocolo y la crisis económica: así fue la nueva reunión de clubes

El panorama del fútbol colombiano para su eventual reanudación en un tiempo corto no es muy alentador. Aunque los equipos, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol esperan que el Gobierno Nacional apruebe el protocolo médico que han diseñado para jugar a puerta cerrada, el presidente de la República, Iván Duque, reafirmó que no habrá fútbol pronto.

En ese escenario, este jueves durante la tercera reunión de la semana entre los directivos, se socializó el protocolo que la Dimayor le entregó al comité medico de la Federación, para luego ser presentado al Gobierno, entre domingo y lunes.



EL TIEMPO supo que se trata de un documento de más de 100 hojas, elaborado durante los últimos 20 días, que incluye aspectos como la manera como se transportará a los jugadores, las reglas para todo: cómo se entrena, cómo se entra al camerino, cómo se entra al bus o a un avión. También se precisa qué pasará en el estadio con el personal necesario, como los recogebolas, todo bajo el esquema de exámenes permanentes de salud, como los usados en otros países.



Estos exámenes serían elaborados por la Dimayor y avalados por el ministerio. También hay ya unos acuerdos con laboratorios. El protocolo no implica confinamiento de los jugadores, pero sí seguimiento.



El protocolo, según explicó Jesurún a los clubes, lo entregarían al Gobierno para que cuando este decida permitir que vuelva el fútbol, ya tenga un documento completo para ser aplicado.



Sin embargo, el Gobierno Nacional reiteró que por ahora no es viable jugar ni a puerta cerrada, por la salud de los futbolistas. “No hay condiciones para reabrir el torneo”, dijo Duque a Radio Magdalena.



“El fútbol es un deporte de mucho contacto, sudoración y mucha emisión de saliva. No hay una distancia de dos metros. Tendría que encerrar a todos en una villa y que todo el cuerpo médico, auxiliares, árbitros... que nadie tenga que salir para evitar el virus”, añadió (...). No vamos a ver el retorno a los estadios en tiempo coto. Ese torneo no la vamos a recuperar en el corto plazo”.

Cara a cara con los clubes

A las 2:30 p. m. de este jueves 35 de los 36 dirigentes (no estuvo el representante de Águilas) sostuvieron un nuevo encuentro. Primero mantuvieron un diálogo con el presidente Jesurún, quien por cerca de dos horas hizo algunas aclaraciones.(Lea también: El formato de la eliminatoria suramericana podría cambiar)

Explicó, entre otras cuestiones, que la Federación no tiene fondos suficientes ni disponibles de reserva para el rescate del fútbol, como lo han ido pidiendo algunos directivos, entre otras cosas, dijo Jesurún, porque la Federación ya repartió el dinero de sus excedentes anuales normales (casi 16.000 millones, 370 millones para cada equipo clase A, para unos 9.250 millones, y 145 millones para los equipos clase B, unos 1.606 millones, más 5.144 para la Difútbol). También aclaró que no son solución los dineros que daría la Fifa como ayuda, ya que estos recursos se dividen entre todas las asociaciones, lo que significa un valor insuficiente.



Este viernes habrá otra reunión, la cuarta de la semana, y otra vez explicarán la propuesta financiera expuesta por Enrique Camacho, presidente de Millonarios, sobre las ayudas que pueden gestionar, como el esquema a través de fiducias; 28 clubes dicen que no entienden el esquema o son desconfiados. Por eso, serán invitados dos expertos en la materia, uno que propone el Tolima y otro de la Dimayor.



Luego llegó el encuentro de los dirigentes con el presidente Vélez, en medio de la división que persiste frente a su gestión. Sin embargo, cuentan los directivos que la cita se dio en un ambiente de cordialidad. Vélez también dio detalles del protocolo que entregarán al Gobierno, pero no profundizó en otros temas. Este viernes se vuelven a encontrar.





DEPORTES