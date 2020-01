Así fue la reunión clave de directivos del fútbol colombiano

Este martes hubo una reunión especial de la comisión de mercadeo de la Dimayor, convocada con urgencia para tratar los temas concernientes a los derechos de TV internacional del fútbol colombiano y el nacimiento del canal prémium.

A la reunión asistieron los presidentes de Millonarios, Jaguares, Unión Magdalena, Cortuluá, Rionegro Águilas y Real Cartagena. El presidente de Junior no se hizo presente. El de Santa Fe, Eduardo Méndez, estuvo a título personal, porque no integra la comisión, y el de Nacional, Juan David Pérez, asistió de manera virtual, por video conferencia, ya que se encuentra en Estados Unidos donde su equipo disputa la Florida Cup.



Varios temas se trataron en la reunión. Por un lado, la explicación a fondo de lo que será el canal prémium Win Sports+, que entrará al aire el próximo 20 de enero.



Revisaron cifras y los escenarios que se pueden presentar con el nuevo canal, entre pesimista, moderado y optimista. Revisaron, además, la penetración en el mercado que tiene los países del área, como Chile, Argentina, Ecuador, entre otros.



La conclusión, según supo EL TIEMPO, es que los directivos estuvieron en acuerdo para dar un apoyo total al nuevo canal, del que dependen importantes ingresos para los clubes.



Según algunas fuentes, la proyección es que en el primer año alcancen entre el 10 y el 15 por ciento de penetración en el mercado, es decir, entre 500.000 y 750.000 suscriptores, lo que representaría un incremento en ingresos de los clubes de alrededor del 37 por ciento, unos $ 150.000 millones.

Liga femenina

Otro de los temas clave de la reunión fue la discusión del futuro de la Liga femenina. Se informó que en estos momentos cuentan con dos mil millones de pesos para hacer el torneo, y que el gobierno anunció que aportará 1.400 millones.



Sin embargo, el escenario no es muy optimista, ya que, según supo EL TIEMPO, lo consideran poco para el torneo. Los directivos no saben cuánto puede costar el torneo, porque depende del número de equipos participante, se estima que sean 20, por lo que la cifra rondaría los 30 mil millones de pesos... Así las cosas, aún no hay luz verde.

Derechos de TV internacional

Los directivos también hablaron del espinoso tema de los derechos de TV internacional, que han generado muchas críticas entre los dirigentes.



El problema, según dicen algunas fuentes, es compaginar normatividades de EE. UU. con Colombia. Pero confían en la seriedad de la firma Prudent Corporate Finance (PCF), a la que le vendieorn los derechos, en un negocio de 60 millones de dólares.



La conclusión a la que llegó la comisión fue la de ir hacia adelante y seguir trabajando, ya que, dicen las fuentes, entendieron las cifras y la situación.



