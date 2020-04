Así fue la reunión de clubes sin el presidente de la Dimayor

La reunión de dirigentes del fútbol colombiano se llevó a cabo este martes sin la presencia del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y con 32 de los 36 equipos profesionales.

La reunión, que duró cerca de dos horas, estuvo a punto de no llevarse a cabo porque los equipos opositores no querían que estuviera presente Juan Fernando Mejía, integrante del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol,.



Mejía intervino durante un minuto y luego se retiró de la reunión virtual. Sin embargo, su presencia hizo que algunos se retiraran, como José Fernando Salazar, máximo accionista del Águilas Doradas.



En la reunión tampoco estuvieron el presidente del Pasto, al excusarse por temas de salud. Tampoco estuvieron Huila y Jaguares.



El tema a tratar fue el de las posibilidades para dar continuidad a los torneos del fútbol colombiano. En ese sentido, según algunos consultados, solo hubo ideas porque nada se puede concretar ante la situación del coronavirus y todo depende de las disposiciones del Gobierno.



Los directivos decidieron que este miércoles tendrán una nueva reunión, en la que tratarán temas económicos.



La reunión se llevó a cabo en un clima de división entre directivos. Por un lado, la mayoría, que respalda al presidente Jorge Enrique Vélez. por otro lado los opositores, que serían 13 dirigentes.

Este lunes, dirigentes de cada parte insistieron en sus ataques. Hubo comunicados del grupo mayoritario aclarando que la reunión del sábado a la que no asistieron los opositores fue en pro del fútbol colombiano.



Aunque Enrique Camacho, presidente de Millonarios y partidario de Vélez, fue más vehemente: “Estos son 10 equipos que en realidad no son los más representativos del fútbol colombiano, tienen algunas diferencias, pero los demás clubes estamos trabajando para ver cómo mejoramos el fútbol y no cómo sacar ventajas políticas”, dijo a El País.



Sus declaraciones no cayeron nada bien entre los opositores. Óscar Martán, presidente de Cortuluá, y César Guzmán, de Patriotas, reaccionaron con malestar, al considerar que Camacho los menosprecia.



En ese clima de tensión, las cabezas de cada grupo, Juan David Pérez, presidente de Nacional, y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y opositor, acordaron una reunión para este miércoles, pero luego decidieron hacerla este mismo martes.



Si en algo coinciden los dirigentes, es en el respaldo al Gobierno Nacional, tras el anuncio del presidente Iván Duque de que no habrá fútbol después de 27 de abril.



DEPORTES