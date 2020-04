Así fue la nueva reunión de clubes: habrá diálogo con FCF y Dimayor

Los directivos de la Dimayor se reunieron nuevamente este miércoles para avanzar en los temas concernientes con la crisis que vive el fútbol colombiano producto del coronavirus.

En este nuevo encuentro, los dirigentes trataron temas relacionados con la situación financiera de los equipos. No hubo decisiones de fondo. Sin embargo, la gran conclusión es que invitaron para este jueves a los presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien justamente es el que ha generado la división entre los clubes.



La cita con los presidentes, que será de manera independiente, es para que presenten la realidad financiera de los dos organismos, y para conocer la situación actual de los fondos sociales que tienen. Los clubes han venido pidiendo que estos fondos se destinen a la ayuda para los equipos en estos tiempos de crisis.



Entre las propuestas financieras analizadas este miércoles está una expresada por el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, quien durante hora y media expuso todas las alternativas que tiene el gobierno para estos tiempos de crisis, como los créditos especiales con Bancóldex, y planteó instrumentos que pueden funcionar para los clubes como un esquema de fideicomiso a través de fiducias con el Banco Nacional de Garantías, lo que necesitaría un apalancamiento de un fondo de inversión.



Su intervención, por supuesto, generó muchas inquietudes entre los demás dirigentes.



Otra de las propuestas que se lanzó, contada por un dirigente, fue la de hacer un encargo fiduciario. Es decir, entregar los recursos de los derechos de TV para que una fiducia los administre. Esta propuesta, según algunos dirigentes consultados, tuvo buena acogida entre los clubes.



Sin embargo, otra intervención fue la de César Guzmán, presidente de Patriotas, quien insiste en que ahora la Federación debe conseguir los recursos y la ayuda económica, ya sea de sus propios recursos, o incluso de la Fifa.



Este jueves, se espera que el presidente Vélez asuma el liderazgo y responda a todas las dudas de los clubes. Además, se espera que se presenten todos los escenarios posibles para el regreso al fútbol, cuándo y cómo, para tener un panorama más concreto de cara a la vuelta del fútbol, cuando esta sea autorizada por el gobierno.



También estarán invitado Jesurún, y su presencia es clave porque algunos directivos, según han manifestado, siguen extrañados por el silencio y la ausencia del presidente en estos momentos. Se siente, dicen, desprotegidos.



Según supo EL TIEMPO, este miércoles también se iba a mirar el tema contractual, y para eso se iba a mirar un reglamento muy similar al de la MLS, de los Estados Unidos, con topes salariales determinados en salarios mínimos legales vigentes, y con la posibilidad de que uno o dos jugadores no tengan ese techo salarial ni de transferencia. Ese tema, dicen las fuentes consultadas, se tocó a grandes rasgos pero no en profundidad.



El martes los equipos habían estudiados algunas ideas para los torneos, para cuando el Gobierno Nacional les autorice jugar.



