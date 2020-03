Ultimátum al presidente de Dimayor por dinero de la TV internacional

La oposición de un grupo de clubes al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, tuvo este miércoles un nuevo capítulo, por cuenta del contrato de transmisión por televisión internacional de la Liga colombiana.

Desde el año pasado, los clubes afiliados a la entidad están esperando un anticipo prometido por Vélez. En la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, se le dio un plazo de 100 días para resolver la situación.



Uno de los presidentes del grupo opositor a Vélez, quien pidió no ser identificado, le contó a EL TIEMPO detalles de lo ocurrido en la reunión.



“No hubo asamblea”, fue lo primero que dijo el directivo, quien recordó que no hubo orden del día y aseguró que el único tema que se tocó fue el de ese contrato.



A la reunión asistieron un representante de Prudent Corporate Finance (PCF), la empresa con la que Dimayor firmó el contrato de TV internacional, por 60 millones de dólares y 10 años de duración, y el representante de otro fondo relacionado con el tema.



Según el dirigente, el representante de PCF aclaró que ellos no son un banco, sino un fondo de inversión y que por eso, no pueden disponer del dinero que han recaudado de la gente que invierte en él.

Además, dijo que hacían presencia en la reunión para ratificar que quieren hacer el negocio, pero que este “tiene que cambiar porque las condiciones han cambiado y los números no están dando”.



La traba está en que RCN, que en su momento tuvo el contrato de TV abierta, también se había asegurado los derechos de la transmisión internacional del FPC.



La sensación que les quedó a los directivos opositores es que las sospechas que tenían sobre el negocio eran reales y que lo que hicieron fue mentirle a la Dimayor para no generar antipatía.



“Hubo un momento en que sentimos que a Vélez también le quedó la sensación de que le estaban mintiendo”, dijo el directivo que habló con EL TIEMPO. “Cuando se firmó el contrato, ya eso lo tenía vendido RCN, no puso las cosas sobre la mesa”, agregó.

Si bien los directivos le dieron un ultimátum a Vélez, como están las cosas, su posición no estaría en riesgo.



En el grupo de dirigentes, además, quedó la sensación de que va a ser muy difícil que llegue el dinero prometido y que hay que buscar una banca de inversión que haga un estudio financiero al respecto.



“La TV abierta ya no existe. La cerrada se va a mantener un poquito, pero el futuro está en el streaming y las nuevas tecnologias y plataformas”, concluyó el directivo, quien dijo que otros temas candentes, como el arbitraje y las denuncias de Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, sobre influencia de apostadores, no fueron tocados esta vez.



