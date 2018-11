Así están los cupos de Colombia para los torneos de Conmebol en 2019

Este domingo, después de que se completen los partidos de vuelta de los cuartos de final, podrían quedar definidos todos los clasificados a torneos de Conmebol por Colombia. Eso sí, la presencia en la Copa Libertadores dependerá de qué equipo sea el campeón del segundo semestre.

Ya hay tres equipos fijos en la Copa Libertadores: Deportes Tolima (campeón del primer semestre), Atlético Nacional (como campeón de la Copa Colombia) y Deportivo Independiente Medellín (inalcanzable en la reclasificación).

Reclasificación tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/Rpw3rdpMab — Orlando Ascencio (@josasc) November 18, 2018

Junior, Once Caldas y Deportivo Cali ya tienen asegurado cupo en un torneo internacional para 2019. Los dos primeros aún aspiran a ser campeones para ir a la Libertadores. Cali ya tiene fija la Copa Suramericana. Así está, equipo por equipo, la opción de figuración internacional.

Deportes Tolima: va a la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeón de la Liga-I. Si es bicampeón, le abrirá cupo en esa misma instancia al primer equipo de la reclasificación.



Independiente Medellín: como segundo en la reclasificación, hoy iría a fase previa de la Copa Libertadores. Podría acceder a la fase de grupos si es campeón o si Tolima repite título.



Atlético Nacional: ya tiene casilla en la Copa Libertadores como campeón de la Copa Colombia, pero ese título le da acceso a la fase previa.



Junior: hoy estaría en la Copa Suramericana. Tendría tres vías de acceso a la Libertadores: la primera, si es campeón de Liga. La segunda, si gana la Copa Suramericana. En alguno de estos casos, accedería a fase de grupos. El tercero es que Medellín sea el campeón, con lo cual entraría por reclasificación a la fase previa. Pero para ello debe terminar por delante del Once Caldas: antes de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga, están empatados en puntos.



Once Caldas: ya aseguró, como mínimo, la clasificación a la Copa Suramericana. Podría ir a la Libertadores si es campeón o si termina por delante de Junior en el acumulado del año y la estrella es para el DIM.



Deportivo Cali: pese a su eliminación en el segundo semestre, ya tiene casilla a la Copa Suramericana. ¿Por qué? Porque, aunque empata en puntos con Bucaramanga, lo supera en la diferencia de goles. Por mal que le vaya será octavo en la reclasificación (aún lo pueden superar Equidad y Rionegro Águilas).



Equidad: salvo que Junior le gane por ocho o más goles en Techo este domingo y Rionegro derrota a Once Caldas, ya tiene asegurada casilla en la Copa Suramericana. Aún podría ir a la Libertadores si sale campeón.



Atlético Bucaramanga: aún no tiene asegurado cupo en la Copa Suramericana. Lo tendrá si Once Caldas elimina a Rionegro Águilas: los blancos están obligados a ganar. Si lo hacen, dejarán a los antioqueños con 60 puntos, uno menos de lo que Bucaramanga acumuló en 2018. La otra alternativa, si Rionegro gana, es que Junior sea campeón de la Copa Suramericana.



Rionegro Águilas: si le gana a Once Caldas este domingo asegurará, mínimo, Copa Suramericana. Aún podría ir a la Libertadores si sale campeón. Si empata o pierde, deberá hacerle fuerza a que Junior gane la Copa Suramericana para entrar a ese torneo.



Santa Fe: por la vía del torneo local no tiene ninguna opción. Pero podría ir a la Copa Libertadores si gana la Copa Suramericana.



