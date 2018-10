Seis aspirantes a tres cupos, en un dramático remate de la Liga

Solo cinco equipos (Equidad, Tolima, Once Caldas Medellín y Bucaramanga) pueden mirar con relativa tranquilidad las dos últimas fechas de la Liga. El resto aún tendrá que trabajar muy fuerte. Quedan, en el papel, tres cupos para los cuartos de final. Junior, Nacional y Rionegro Águilas dependen de sí mismos.

Cali, Santa Fe y Millonarios se quedaron sin margen de error y dependen de otros resultados si quieren soñar aún con una estrella este semestre.



Junior perdió la oportunidad de asegurar la clasificación ayer mismo, al empatar 0-0 con un América que ayer cerró la puerta de las matemáticas, porque la futbolística hace rato estaba clausurada. Sin embargo, el calendario le favorece: enfrenta a dos equipos eliminados, Alianza Petrolera y Jaguares.



Ahora, habrá que ver cuál es su prioridad, porque el jueves buscará el paso a la semifinal de la Copa Suramericana, frente a Defensa y Justicia, en la cancha de Independiente, a la que llega con dos goles de ventaja.

“Tenemos 29 puntos más el gol diferencia. Si nosotros con seis puntos que tenemos en disputa no logramos la clasificación, apague y vámonos”, dijo este domingo el DT Julio Comesaña.



Nacional tendrá que enfrentar al líder, Equidad, en casa, y a uno de los descendidos y último de la tabla, Leones, como visitante, para buscar los tres puntos que, en el papel, le faltan para llegar al ‘número mágico’ para clasificar. Los verdes han levantado en las últimas fechas, pero el sábado, con suplentes, perdieron en Manizales y por eso todavía no pueden cantar clasificación. Eso sí, antes de eso, tendrán la final de la Copa Colombia frente al Once Caldas.

Atlético Nacional. Foto: John Jairo Bonilla/ ETCE

“Este resultado no pesa para la clasificación porque tenemos dos partidos en casa. Dependemos de nosotros y de nadie más. Tenemos a Equidad y a Leones”, explicó el técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera.



Rionegro Águilas depende de sí mismo. Tendrá que ir a Montería en la próxima fecha a enfrentar a un Jaguares que volvió a quedarse sin técnico tras la renuncia del argentino Flavio Robatto. Y en la última jornada enfrentará a Bucaramanga, que quiere ser cabeza de serie para los cuartos de final. Lo ideal para el equipo de Jorge Luis Bernal sería hacer los seis puntos. Si solo consigue tres, la diferencia de goles (hoy, +1) puede complicarlo en caso de empate.

A mirar a los otros

Deportivo Cali, Santa Fe y Millonarios ya no dependen de sí mismos. Los verdes levantaron la diferencia de goles con el 4-0 del sábado frente a Jaguares, pero, con 26 puntos en la tabla, necesitan sumar y esperar un tropezón de alguno de los rivales que los superan en la tabla.



Cali, además, se juega el martes la opción de llegar a la semifinal de la Suramericana frente a Santa Fe. Los rojos, con su triunfo 0-2 frente a Leones, aún sueñan con la Liga. “Son muy importantes estos tres puntos porque seguimos con la expectativa de clasificar”, dijo el DT de Santa Fe, Guillermo Sanguinetti.

Santa Fe ganó 0-2 en su visita a Leones de Itagüí. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / CEET

Millonarios se complicó solo. Le puso un eslabón más a su cadena de malos resultados en Bogotá con el 1-1 frente a Tolima. Tiene que ganar los dos partidos y esperar que los de arriba no sumen.



“Confiamos en nosotros. Hicimos todo para ganar el partido, pero no entró. Creo que fue el mejor partido de local en el semestre y nos tocó empatar. Aún hay posibilidades de clasificar y hay que seguir luchando por eso”, señaló el DT Miguel Ángel Russo.



