Colombia aún no convence, a menos de un mes del Preolímpico 

Falta menos de un mes para que la Selección Colombia sub-23 comience a buscar, oficialmente, el cupo para los Juegos Olímpicos. El torneo clasificatorio lo va a jugar en casa: la primera fase será en Pereira y Armenia y, si clasifica, disputará la fase final en Bucaramanga. Solo dos equipos clasificarán a Tokio 2020.

El 18 de enero, Colombia jugará su primer partido, contra Argentina, en el estadio Hernán Ramírez Villegas (véase calendario). Pero el tiempo de ensayos para el DT Arturo Reyes prácticamente terminó el sábado, en Asunción, donde empató 2-2 con Paraguay en un amistoso. El plazo para presentar la lista definitiva de 23 jugadores vence el 31 de diciembre.



La primera lista de Reyes, para un microciclo en Bogotá, salió el 5 de agosto. Desde entonces ha elaborado cinco, en las cuales incluyó a 52 jugadores. La cifra es bastante alta.



Como punto de referencia, el seleccionador nacional de mayores, el portugués Carlos Queiroz, ha sacado también cinco listados, sin contar el preliminar de la Copa América y un par de preconvocatorias: en ellas tuvo en cuenta a 45 futbolistas.

Incluso hasta la última convocatoria, Reyes siguió probando y llamó a dos nuevos: Ánderson Arroyo, lateral del Mladá Boleslav, de República Checa, donde no ha jugado ni un minuto, y Juan Camilo Becerra, delantero del Cornellá, de la Segunda B de España (en la práctica, la tercera división).



En ese listado de 52, Reyes ha tenido problemas para contar con los jugadores que actúan en el exterior, especialmente en Europa. Pero también hay algunos que, directamente, nunca llamó. El más sonado, el de Ian Carlo Poveda, jugador del Manchester City, a quien el DT no tiene en su radar.



“El tema de Poveda es claro, es un jugador que ha participado en múltiples ocasiones con Inglaterra, que ha cantado el himno de su país en muchas ocasiones. Y pensamos, en cabeza mía, que tenemos jugadores con capacidad y que no se han puesto otra camiseta”, explicó Reyes, en entrevista con El VBar, de Caracol Radio.



Hay otros dos nombres que Reyes no ha tenido en cuenta: Eddie Salcedo, jugador del Ínter de Milán, y Luis Suárez, integrante del Zaragoza. Sobre el primero, Reyes intentó llamarlo a la Selección Sub-20, pero, según él, el jugador no respondió. Y sobre Vélez, el club español no accedió a cederlo. Cabe recordar que los clubes no están obligados a prestar a los futbolistas para este torneo.



Juan Camilo Hernández no ha podido hacer parte del proceso. El ‘Cucho’ reconoció que jugó lesionado el Mundial Sub-20, también con Reyes como DT. Duró seis meses sin jugar un partido oficial, desde el 7 de junio, Colombia quedó eliminado de la Copa del Mundo juvenil, hasta el 7 de diciembre, cuando enfrentó al Barcelona con el Mallorca. Tras su reaparición, no volvió a faltar a ningún juego. El que sí estará en el Preolímpico es Jorge Carrascal, jugador de River Plate.



En la gira por Paraguay, la Selección perdió a uno de los referentes del ataque, Ricardo Márquez, goleador del Unión Magdalena. Tiene un esguince de rodilla y llegaría con el tiempo justo para jugar el Preolímpico.

Pocos triunfos

La preparación del equipo, en cuanto a resultados y juego, no ha sido buena. Ha jugado siete partidos. Ganó dos (3-0 a Perú y 2-0 a Japón), empató uno (2-2 con Paraguay) y perdió los otros cuatro: 2-0 con Brasil, 3-1 con Argentina, 1-0 con Perú y 3-1 con Paraguay.



Reyes no ha repetido nómina titular en ninguno de los siete partidos, aunque hay jugadores que se perfilan como titulares: el arquero Esteban Ruiz, el lateral Edwin Herrera (aunque esperan contar con Andrés Solano, del Atlético de Madrid B), los centrales Andrés Reyes y Willer Ditta y el volante de marca Eduard Atuesta.



Una de las preocupaciones que deja el equipo es el juego aéreo defensivo. “En los partidos nos han hecho goles de pelota quieta, es algo que tenemos que mejorar, sabiendo las fortalezas de los centrales. Desde que inicia el juego hasta que pita el juez, hay que tener concentración con los detalles, los cuales hacen que al final se gane o se pierda”, dijo el asistente técnico de la Selección, Nelson Flórez, a Blu Radio.

Salvo el partido con Japón, Colombia aún no convence. Quedan 26 días para enderezar el camino y buscar el cupo olímpico. Siempre que la Selección fue local en este torneo, clasificó.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc