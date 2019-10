El descenso, cada vez más caliente

Los dos duelos directos que hubo este fin de semana entre los equipos que están en la lucha por no descender no aclararon el panorama. Por el contrario, las diferencias son muy apretadas, a cinco fechas del final de la fase todos contra todos.

Cabe recordar que, por sistema del campeonato, el descenso se dará una vez termine esta fase y que los puntos de los cuadrangulares y de la final no cuentan para esa clasificación.



Dos goles agónicos les permitieron a los equipos que los anotaron tomar un respiro. En Montería, Yulián Anchico marcó el sábado, en el minuto 90 + 3, el tanto del triunfo de Jaguares 2-1 sobre Once Caldas, que deja a los cordobeses cuatro puntos por encima de la zona roja.



Y ayer, en Santa Marta, el que recibió un tanque de oxígeno fue Rionegro, con el gol de Carlos Ramírez en el sexto minuto de reposición para igualar 1-1 con Unión Magdalena, uno de los que se irían hoy a la B. Los antioqueños tienen 133 puntos, cuatro más que Unión y Huila. En medio de ellos está Envigado, con 131, tras el 0-0 del sábado en Neiva.



En la fecha 16 hay otro duelo directo, Envigado vs. Jaguares, mañana en el Parque Estadio. Los dos coleros serán visitantes: Huila frente al sorprendente Santa Fe, y Unión Magdalena contra América. Y Rionegro recibirá a Equidad. Esos juegos serán el miércoles.



DEPORTES