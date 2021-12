El próximo jueves 16 de diciembre de 2021 se llevará a cabo la audiencia de confirmación del acuerdo para re organizar las deudas de Independiente Santa Fe.



Las acreencias laborales ascienden a $2.932.479.368 y se pagarán en 12 meses al vencimiento del periodo de gracia. Las deudas fiscales (impuestos, Dian y secretarías de hacienda) suman de $1.751 millones y se cancelarán en un término de 12 meses.



Las acreencias parafiscales están por el orden de los $103.230.118, las cuales serán canceladas en una sola cuota.

Santa Fe vs. Junior Foto: Dimayor - Vizzor Image

Las deudas reconocidas por Santa Fe suman $23.122 millones según el reportes presentados el pasado 19 de noviembre, explicó Juan Carlos Urazán, liquidador e interventor en la Superintendencia de Sociedades.



En relación con los créditos de segunda clase (créditos que tienen una preferencia para fines de pago por ejemplo contratos suscritos con inversionistas que están registrados ante Confecamaras), las deudas suman $3,951,854,319 y se pagarán en 36 cuotas mensuales, a partir de la finalización del pago de las acreencias parafiscales.



Por último, las deudas con los acreedores de quinta clase (quirografarios es decir acreedores que no tiene garantías como por ejemplo proveedores no fundamentales para la operación del club) tienen un valor de $14.384.395.201.



