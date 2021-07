¡Así celebró la familia de Luis Díaz la victoria de Colombia!

Una cancha en el barrio Lleras en el municipio de Barrancas, La Guajira, vio crecer a Luis Díaz, quien se coronó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil) tras los dos goles anotados a Perú.

Su infancia no fue fácil. Las situaciones vividas en su tierra natal tuvo secuelas hace unos años cuando sufrió de desnutrición e inseguridad.



Pero su familia siempre estuvo ahí. De su padre, quien también se llama Luis Díaz, aprendió el amor por el fútbol y entrenó junto a él. Sus abuelos siempre estuvieron en sus entrenamientos viendo a uno de los jugadores más destacados de la actualidad.



Los goles que realiza tienen un doble sabor: no solo es vencer al portero, también es quienes gritan cada anotación desde su tierra natal.



No fue la excepción en el partido por el tercer y cuarto puesto contra Perú. En un video difundido en redes se ve a su familia celebrando en Barrancas y sacando orgullosos a la calle una figura en tamaño real de 'Lucho'.



El fútbol es así. No solo es una anotación o una victoria: es lo que ocasiona en cada persona y el orgullo que producen los deportistas.