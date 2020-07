'Están radicales las posiciones para la liquidación de Vélez'

Siguen las negociaciones para finiquitar la desvinculación de Jorge Enrique Vélez como presidente de la Dimayor. De momento, no han llegado a un acuerdo, y según uno de los dirigentes, 'las posiciones están radicales'.

La salida de Vélez depende ahora de que lleguen a un acuerdo sobre su indemnización, luego de que los clubes le pidieran la renuncia.



Desde el pasado viernes se delegaron a cuatro presidentes de los clubes para negociar el asunto: Hernando Ángel (Quindío), Carlos Ferreira (Alianza Petrolera), Eduardo Méndez (Santa Fe) y Wálter Ante (Orsomarso). Es decir, dos dirigentes de la oposición y dos de los que se han llamado oficialistas.



(Le puede interesar: La indemnización, el otro lío para la salida de Vélez de la Dimayor)



EL TIEMPO consultó al presidente Ferreira, de Alianza Petrolera, quien admitió que las negociaciones siguen y no se han podido concretar.



"Están muy radicales las posiciones entre Vélez y quienes fuimos delegados para finiquitar su liquidación. Mañana (lunes) intentaremos de nuevo ponernos de acuerdo, pero el presidente Vélez ha sido enfático en su posición", comentó Ferreira.

Están muy radicales las posiciones entre Vélez y quienes fuimos delegados para finiquitar su liquidación FACEBOOK

TWITTER

De manera extraoficial se dice que la negociación empezó en 800 millones de pesos que al parecer pedía Vèlez, que en los diálogos se bajaron primero a una propuesta de 500, y que ahora la oferta estaría por debajo de los 400 millones.



"Vélez tiene un salario de unos 70 millones de pesos; él propone que se le paguen 800 millones, pero el presupuesto que hay es de 300 millones", dijo un presidente consultado por Futbolred.



Al respecto, Ferreira comentó: "No son ni 2.000 como dicen algunos medios. Ni son 800 como lo han manifestado algunos presidentes. Lo más extraño es que en su mayoría todos saben la cifra exacta".



Mientras tanto, en entrevista con Futbolred, Nelson Soto, presidente de Jaguares, manifestó su inconformidad con que Vélez pida indemnización, en las circunstancias actuales.



“No es posible que para retirarse el señor Vélez esté pidiendo indemnización cuando tiene más de 20 equipos pidiendo su renuncia, está pidiendo indemnización para poder irse, eso es inusual, eso no es ético, moral ni profesional. No hablo de cifras porque no me queda bien. Jaguares rechaza rotundamente que el presidente Vélez para renunciar y dejar el cargo esté pidiendo una alta suma de indemnización”, dijo.

(Lea además: ‘No es un acto de rebelión, sino de reforma’: Enrique Camacho)



Los clubes esperan que antes del viernes, día de la asamblea extraordinaria, puedan tener definido el tema. El siguiente paso será concretar el sucesor de Vélez en el cargo.



DEPORTES