Dimayor elige presidente y Fernando Jaramillo apunta para ser ganador

A menos que pase una hecatombe, el nuevo presidente de la Dimayor será Luis Fernando Jaramillo, el reconocido ejecutivo que hasta la noche del miércoles gozaba del respaldo mayoritario entre los 36 clubes del fútbol colombiano para ser elegido este jueves en la asamblea (10 a. m.) como el nuevo jerarca, en reemplazo de Jorge Enrique Vélez.

Desde la salida de Vélez, en la pasada asamblea del 24 de julio, Jaramillo fue impulsado por Millonarios, y gracias a su perfil, como hombre de empresa y además cercano al Gobierno Nacional, acaparó el apoyo de los dirigentes.



El miércoles, en nuevas reuniones previas a la asamblea, su nombre quedó consolidado, al punto de que algunos presidentes consultados por EL TIEMPO admitieron que el asunto estaba definido.



La victoria de Jaramillo sería amplia pero no unánime. Se calcula que tiene fijos 32 votos. Hay cuatro clubes que no le darían su apoyo: Tigres, Águilas, Cúcuta y Jaguares.



Jaramillo se fue ganando el respaldo de los diferentes directivos, incluso de quienes no lo conocían. Se fueron sumando los ‘grandes’ como Santa Fe, América, Cali y Nacional. Además, el propio presidente de Colombia, Iván Duque, le dio un espaldarazo al decir que su perfil le gustaría para el cargo.

Fernando Jaramillo. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Esta semana el accionista mayoritario del América, Tulio Gómez, dijo: “Me gusta Jaramillo porque es un ejecutivo de una multinacional, es un hombre que es cercano al Gobierno, cercano a la empresa privada, es un hombre conciliador, culto, es un hombre que creo que no nos divide, aunque, obviamente, unanimidad no habrá. Yo no lo conocía, he visto su hoja de vida, lo he escuchado, me parece que es el hombre que necesitamos, se puede sentar con cualquier multinacional o con cualquier empresa del exterior y hablar de patrocinios, etc.”, dijo a 'La Banda Deportiva'.



El presidente del Cali, Marco Caicedo, también dijo públicamente que Jaramillo era su candidato.



Jaramillo es reconocido en el sistema empresarial de Colombia, sobre todo por su trabajo de 15 años en Bavaria, como vicepresidente de asuntos corporativos y legales.



Esta semana, en una de las entrevistas que dio, a Futbolred, comentó sobre sus propuestas: “Hay que mirar cómo financiar los equipos y cómo traer más recursos al fútbol, es la dificultad más grande hoy por hoy tenemos que resolverlo entre todos. Dentro de todo el contexto que se ha hecho a nivel mundial es cómo traer recursos, para volver a jugar y que, en el futuro con nuestra nueva realidad, podamos recoger recursos en diferentes fuentes”, dijo. Además, resaltó la necesidad de encontrar unión en la Dimayor.



Se especula que Jaramillo podría llegara la elección como candidato único. Sin embargo, hay otros nombres que se han postulado y se inscribieron, con otros perfiles, algunos con experiencia en el ámbito deportivo, gerencial y político. Uno de ellos le dijo EL TIEMPO que el triunfo de Jaramillo ya estaba “cocinado”. Mientras que un dirigente comentó que no había otro candidato con fuerza para disputarle la victoria

Los otros candidatos

Aunque hasta anoche se daba por hecho el triunfo de Fernando Jaramillo en la presidencia de la Dimayor, hay otros candidatos inscritos. Se trata de Gabriel Sánchez, expresidente de la Federación Colombiana de Tenis.



Julio Villate, dirigente deportivo con amplia trayectoria en diferentes clubes profesionales de fútbol.



Luis Humberto Montejo, expreparador físico de equipos como Millonarios.



Y José Castaño, representante de futbolistas hasta el año 2018.



