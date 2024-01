Giro repentino en posible compra a Arturo Vidal: rival del América despejaría el camino

Sin duda alguna, el nombre de Arturo Vidal está de moda en el Fútbol Profesional Colombiano por su posible llegada al América de Cali. El campeón de la Copa América con Chile en 2015 y 2016 se acerca cada día más al cuadro vallecaucano



Según la información que llega desde Santiago de Cali, el 'Rey' Arturo le habría pedido al América un salario cercano a los 1,8 millones de dólares por temporada (cerca de 7.000 millones de pesos), lo que lo convertiría en el mejor pago de toda la Liga.

Arturo Vidal celebra el título en la Copa Libertadores con Flamengo. Foto: Mauricio Dueñas. Efe

Sin embargo, el accionista Tulio Gómez y su junta directiva le habrían ofrecido cerca de 1.2 millones de dólares por año. Además, el empresario le confirmó a EL TIEMPO que las negociaciones "van avanzando poco a poco".



La estrategia que está adoptando el América de Cali para complacer las peticiones del chileno de 36 años de edad es conseguir patrocinadores. Tulio Gómez explicó que ya tendrían una parte del dinero con el patrocinio de una empresa y "falta uno para ajustar cifras con el agende de Vidal".



Por otro lado, no dejó claro si el chileno y su agente están exigiendo una prima de fichaje, que, por lo general, se le paga a los agentes libres. Cabe resaltar que el volante terminó su contrato con Atlético Paranaense el pasado diciembre y se encuentra sin club.

Arturo Vidal podría no llegar a América Foto: Javier Nieto - ELTIEMPO / EFE

Colo Colo se retira del camino del América

A pesar de lo complicado que suena que Arturo Vidal llegue al América de Cali, parece que todo está encarrilado para que el sueño se haga realidad. En las últimas horas, la Fifa reveló una lista de 397 clubes sancionados que no podrán inscribir jugadores y uno de ellos es Colo Colo.



El equipo chileno, que formó a Vidal en sus inicios y está interesado en su regreso, está en la 'lista negra' de la Fifa y debe primero resolver un pago que le estaría adeudando a un agente para salir de los equipos sancionados.



Mientras que Boca Juniors, otro de los equipos a los que ha sido asociado, tiene problemas con los cupos de jugadores extranjeros y para acometer el fichaje debe liberar una plaza.

Arturo Vidal con Flamengo Foto: Captura de pantalla

Otra buena noticia que aumenta la esperanza de los hinchas del América de Cali es que la esposa del 'Rey' Arturo', la colombiana Sonia Isaza, estaría presionando para que fiche por el equipo vallecaucano.



“La única opción que tiene Vidal se llama América de Cali, no porque no lo está buscando Boca Juniors, Colo Colo, sino porque acá hay dos mujeres fundamentales, primero su novia Sonia Isaza, quien le hizo una petición sentimental, y la segunda es Marcela Gómez (hija de Tulio Gómez). Esto se va a oficializar cuando llegue Arturo Erasmo, tiene el tiquete en mano, solo le falta la fecha, y si llega a un acuerdo, no sé si las cosas van a cambiar, pero está de un ‘cachito’, de un pelito lo de Arturo Vidal al América”, explicó el periodista Jaime Orlando Dinas, quien fue el que comenzó con el rumor del fichaje.

