América rompe el mercado: podría fichar a mundialista y campeón de Copa América

América de Cali quiere ganar el torneo. El título es el gran objetivo de un conjunto que en los últimos años se ha armado para eso, pero que no ha podido conseguir su meta.

Para este 2024 los cambios han sido muchos y ya cuenta con un buen número de jugadores que entrenan en busca de lograr el anhelado campeonato.



Bajo las órdenes de Lucas González América trabaja con sus nuevos elementos: Edwar López, Joel Graterol, Óscar Hernández, Jeisson Palacios, Nilson Castrillón, Luis Paz, Michael Barrios, Alexis Zapata.

Un verdadero bombazo

Luego de solucionar el problema con el ídolo y delantero Adrián Ramos, que en primera instancia anunció su ida del club, el elenco vallecaucano sigue en busca de más jugadores para mejorar su plantilla.



Ahora, según el periodista Jaime Orlando Dinas, el chileno Arturo Vidal sería uno de los refuerzos americanos.-



Vidal jugó con la selección de su país los mundiales del 2010 y del 2014 y, además, ha ganado la Copa América del 2015 y 2016.



“Aprovechando relación con caleña, ARTURO VIDAL dio visto bueno para fichar por @AmericadeCali Falta arreglo económico con @tulioagomez Se está en diálogos, para cerrar contrato y aunque aún NO se ha concretado, sería el fichaje MÁS importante del club en muchos años”, dijo el comunicador.

Arturo Vidal Foto: Gastón Britos. Efe

Una vez publicado el mensaje, varios aficionados señalaron que dicho trino era fake news, pero el mismo Dinas salió al paso de los comentarios.



“Exactamente lo mismo dijeron y escribieron, cuando hablé del Estadio, hasta el mismo @tulioagomez Me desmintió no sus periodistas de “Portafolio” y recuerdo que yo soy Amigo de Arturo Erasmo, por si no lo sabía y dejo en claro que están en diálogos”, sentenció.



