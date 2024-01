Arturo Vidal: sale a la luz pista que confirmaría su inminente llegada al América

El nombre de Arturo Vidal está de moda en el Fútbol Profesional Colombiano por su posible llegada al América de Cali. El campeón de la Copa América con Chile en 2015 y 2016 se acerca cada día más al cuadro vallecaucano y su familia da pistas de su inminente llegada.



El futbolista chileno de 36 años sigue en tratativas con el América de Cali, equipo que ya le hizo una oferta formal y que espera su respuesta. Según lo informado en las últimas horas, hay sensaciones positivas por el lado del jugador y del club.

Arturo Vidal Foto: Gastón Britos. Efe

Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto vallecaucano, le contó este viernes a EL TIEMPO que se avanza en el tema y que ya han conseguido un patrocinador para tratar de contar con el volante.



“Ahí vamos avanzando, poco a poco. Ya tenemos un patrocinador, nos falta otro y ajustar cifras con el agente de Vidal”, aseguró Gómez, quien contó que se necesitan patrocinios por al menos 600.000 dólares.



Extraoficialmente, se ha dicho que Vidal ganaría la no despreciable suma de 1,8 millones de dólares al año, más o menos unos 7.000 millones de pesos, y que América de Cali le habría ofrecido al volante 1,2 millones de dólares por una temporada, pero que él habría pedido contrato por dos.

Arturo Vidal Foto: Luis Acosta. AFP

Gómez no comentó nada a eso, respecto, pero sí contó que no se ha tratado el posible pago de un bono adicional por la calidad de agente libre del jugador. “No hemos tocado ese tema. Y si se mete ese bono evidentemente se encarece mucho más”, dijo.



América aumentó la expectativa cuando este mismo viernes en la noche publicó un mensaje en su cuenta de X en el que daba pistas sobre posibles avances en la negociación.



"La mesa redonda se prepara", fue el mensaje, que de inmediato es relacionado con el 'Rey' Arturo, como se le llama a Vidal. Sin embargo, hacia las 8 p. m. Tulio dejó un mensaje en el que aclaró que no había novedades en la negociación.

A esta hora, viernes 12 de enero 8pm aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal, tenerlo en @AmericadeCali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) January 13, 2024

"A esta hora, viernes 12 de enero 8 pm aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal, tenerlo en @AmericadeCali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco!!", escribió Tulio.

Hija de Sonia Isaza, esposa de Arturo Vidal, revela la prueba reina

Este sábado salió a la luz lo que podría ser la pista que confirma la inminente llegada de Arturo Vidal al América de Cali. Los hinchas se ilusionan con el fichaje del volante, que con el paso de las horas se acerca más al FPC.



Daniela Isaza, hija de la colombiana Sonia Isaza, actual esposa del chileno, publicó una llamativa imagen en su cuenta oficial de Instagram. La joven posteó una foto suya con la casaca del América de Cali, a su espalda estaba la playera de Vidal con el número ocho de la selección de Chile.

La foto sería la prueba reina de que Arturo Vidal está por ser oficializado con el club 'escarlata' y que las negociaciones están por llegar a buen puesto.

