Arturo Vidal ilusiona al América de Cali: dio pistas sobre su futuro

El chileno Arturo Vidal es noticia por estos días en Colombia luego de que se conociera de la propuesta que le hizo el América de Cali para ficharlo en esta temporada.

Por ahora se sabe que las negociaciones están en marcha y que es un tema que América trabaja con mucho sigilo.

Habló Vidal en Twicht

En las últimas horas, Vidal habló de su futuro en su canal de Twitch y aunque no dio muchos indicios aseguró que estos días han sido bastante agitados.



"De verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa", comentó el chileno ante la insistencia de sus seguidores.

Facebook Twitter Linkedin

Arturo Vidal Foto: Gastón Britos. Efe

Vidal se mostró tranquilo con la situación y afirmó que se prepara junto a la Selección de Chile Sub-23 para volver a los terrenos de juego.



"No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la selección, con la Sub-23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha a romperla. Para volver con todo", dijo.



Finalmente, señaló que sus seguidores en Twitch serán los primeros que conozcan su siguiente paso en su carrera.



"Me encantaría decirles que estoy listo, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, los del chat serán los primeros en saber. Se los prometo", concluyó.



Vidal se despidió de la transmisión con un saludo para Colombia y para los hinchas de Colo Colo y del América de Cali.

“Saludos a la gente de Colo Colo y de América de Cali”



“Cuando tenga noticias se las contaré”



Palabras de Arturo Vidal en su directo de Twitch🕵️‍♂️ pic.twitter.com/skyx58hgRV — Andrés Felipe Díaz (@andresdiaz9) January 11, 2024

DEPORTES CON FUTBOLRED

Más noticias de deportes