La pareja de Arturo Vidal, la colombiana que lo atrae al América de Cali

Tulio Gómez, el mayor accionista del América de Cali, anunció este martes el interés del equipo por fichar al centrocampista Arturo Vidal, uno de los referentes de la selección de Chile, pese a que no se ha clasificado a los dos últimos mundiales de fútbol.

"Escuché que (Vidal) quería venirse a jugar al América porque la pareja (Sonia Isaza) vive en Jamundí (localidad colombiana) y lo llamamos y le preguntamos por las condiciones. La peor diligencia es la que no se hace", dijo Gómez sobre los contactos con el mediocampista de 36 años, que aún no ha dado respuesta.



"Nosotros preguntamos si quiere venir para el América y no ha respondido, que responde de acá a mañana (miércoles), es difícil, pero uno no sabe. Debe ser un jugador de un millón de dólares, de pronto le ofrecemos la mitad. Todo se negocia. Sería una buena contratación y estaría en la tierra de su amada", añadió el dirigente de América a medios colombianos.



La trayectoria de Vidal, conocido como 'el Rey', incluye haber ganado 25 títulos entre ellos dos Copas América con Chile (2015 y 2016). Ha defendido las camisetas del Bayern Múnich, Juventus, Barcelona e Inter de Milán. Hasta diciembre pasado

Vidal jugó con brasileño Athletico Paranaense.

La pareja de Vidal

La posibilidad de que Arturo Vidal juegue en Colombia es real en gran parte por su pareja, la hermosa Sonia Isaza.



Sonia es una colombiana reconocida por ser una famosa modelo fitness, que presume de su espectacular cuerpo en las redes sociales. Además es empresaria, entrenadora y creadora de contenido.

Sonia tiene 35 años y reside actualmente en Jamundí, Valle del Cauca, a donde Arturo ha ido en varias oportunidades, tal como ha registrado la pareja en sus redes sociales.



Al parecer la influencia de su pareja podría incidir en la posibilidad de que el Rey Arturo se decida a jugar en el América de Cali.





DEPORTES CON EFE

Más noticias de deportes