Iván Mejía le baja el pulgar a fichaje de Arturo Vidal al América y lo ataca: 'Es vago'

Lo que comenzó como un rumor de pasillos, ha tomado una fuerza impresionante y se ha convertido en tema de conversación en Colombia. El chileno Arturo Vidal estaría cerca de vestir los colores del América de Cali.



El experimentado centrocampista de 36 años de edad podría aterrizar en Cali para ser la gran estrella del equipo 'escarlata', luego de que se revelara que está en conversaciones con el América para su fichaje.

Arturo Vidal

Según informaciones de prensa, el América de Cali decidió preguntar al entorno del chileno sobre la posibilidad de vestir la casaca 'escarlata' y la propuesta fue del gusto de Vidal, que está muy ligado a la capital del Valle del Cauca.



Desde hace algunos años, el chileno está casado con la modelo e influencer colombiana Sonia Isaza, quien cada vez que puede visita su tierra acompañada de su esposo.



Tras saber del interés de ambas por llegar a un final feliz, el América envió en la noche del martes una propuesta al representante del 'Rey Arturo', Fernando Felicevich, quien la estaría analizando con detenimiento.

Arturo Vidal

Aunque el chileno ha gozado de multimillonarios contratos en el Barcelona, Inter de Milán, Bayern Múnich y Juventus, el salario podría ser un problema menor, ya que su futuro y el de sus hijos, a nivel económico, está asegurado gracias a su amplia trayectoria.



Arturo Vidal estaría analizando el proyecto del técnico Lucas González y la calidad de vida que le puede ofrecer Cali a él y su familia, un aspecto que sería clave para destrabar la negociación.

Arturo Vidal

Iván Mejía ataca el fichaje de Arturo Vidal por América de Cali

Son varios los hinchas del América de Cali que se han ilusionado con el posible arribo del campeón de la Copa América 2015 y 2016 con la selección de Chile y lo califican como el fichaje del siglo.



Sin embargo, no todos están convencidos con el jugador de 36 años. El periodista Iván Mejía, quien ya está retirado de los medios de comunicación, pero sigue dando su opinión sobre hechos del fútbol colombiano, explicó que está en total desacuerdo con su llegada a Colombia.



El experimentado comunicado indicó que no está del todo convencido del fichaje y a pesar de tener cartel internacional no lo 'deslumbra' ni le quita el sueño por su prontuario por fuera de los terrenos de juego.

Arturo Vidal con la selección de Chile

A través de su cuenta personal de X (antes Twitter) Mejía dijo: "No me deslumbra Vidal. Es vago, indisciplinado en su vida y en la cancha, conflictivo, propenso a lesionarse. Fue un buen jugador pero su presente es melancólico. Demasiado dinero por un problema. Parece más show de Tulio que realidad".



El periodista sacó a relucir los problemas que podría traer Arturo Vidal en Colombia, ya que en el pasado fue detenido en varias ocasiones por manejar borracho, ha sido arrestado por insultos a la Policía, ha llegado borracho a las concentraciones de Chile y tiene una larga lista de peleas y polémicas en clubes nocturnos.

HAROLD YEPES

DEPORTES

