América espera por Arturo Vidal: Tulio Gómez da los últimos detalles de la negociación

El futbolista chileno Arturo Vidal, de 36 años, sigue en tratativas con el América de Cali, equipo que ya le hizo una oferta formal y que espera su respuesta.

Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto vallecaucano, le contó a EL TIEMPO que se avanza en el tema y que ya han conseguido un patrocinador para tratar de contar con el volante.



“Ahí vamos avanzando, poco a poco. Ya tenemos un patrocinador, nos falta otro y ajustar cifras con el agente de Vidal”, aseguró Gómez, quien contó que se necesitan patrocinios por al menos 600.000 dólares.



Extraoficialmente se ha dicho que Vidal ganaría la no despreciable suma de 1,8 millones de dólares al año, más o menos unos 7.000 millones de pesos y que América le habría ofrecido al volante 1,2 millones de dólares por una temporada, pero que él habría pedido contrato por dos.



Gómez no comentó nada a eso respecto, pero si contó que no se ha tratado el posible pago de un bono adicional por la calidad de agente libre del jugador.



“No hemos tocado ese tema. Y si se mete ese bono evidetemente se encarce mucho más”, dijo.

Arturo Vidal va por la pelota. Foto: AFP

La trayectoria de Vidal, conocido como el Rey, incluye haber ganado 25 títulos, entre ellos dos Copas América con Chile (2015 y 2016). Ha defendido las camisetas del Bayern Múnich, Juventus, Barcelona e Inter de Milán. Hasta diciembre del año pasado, Vidal jugó con Athletico Paranaense.



“Saludos a toda la gente del América de Cali, gracias por sus mensajes”, dijo el futbolista en su cuenta de Twitch, tras contar que espera jugar pronto.

Vidal se acerca

Arturo Vidal Foto: Gastón Britos. Efe

América aumentó la expectativa cuando este mismo viernes en la noche publicó un mensaje en su cuenta de X en el que daba pistas sobre posibles avances en la negociación.



"La mesa redonda se prepara", fue el mensaje, que de inmediato es relacionado con el Rey Arturo, como se le llama a Vidal.



Sin embargo, hacia las 8 p. m. Tulio dejó un mensaje en el que aclaró que no había novedades en la negociación.



"A esta hora, viernes 12 de enero 8 pm aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal, tenerlo en @AmericadeCali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco!!", escribió Tulio.

A esta hora, viernes 12 de enero 8pm aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal, tenerlo en @AmericadeCali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) January 13, 2024





