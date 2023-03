Junior está en plena crisis. A su eliminación en la Copa Sudamericana contra Tolima se le suma su mal momento en la liga local, donde ahora perdió en casa contra Envigado, 1-2, en la fecha 8.

La situación se está volviendo insostenible para el técnico Arturo Reyes, que es blanco de todas las críticas.



El entrenador no ha podido enderezar el camino y por eso su cargo es tema de discusión en Barranquilla.



En rueda de prensa, el DT Reyes no manifestó su idea de dejar el cargo. Al contrario, confía en revertir la situación.

Rueda de prensa de Reyes

Junior vs. Envigado Foto: Jairo Cassiani. Kronos

Balance: "Hubo 6 jugadores que no empezaron del partido con Tolima y la idea era tras un viaje tan largo, con el desgaste que hubo, tratar de darle fuerza al equipo con variantes que pensábamos nos podían dar el juego que necesitábamos. El Primer tiempo fue bueno, pero tenemos poca efectividad, no marcamos goles".



¿La Continuidad? "Es una decisión que tiene que tomar directivos estoy trabajando, me siento con fuerzas y aspiro revertir la situación".



¿Qué lo sostiene? "No es mi decisión. Cada que voy al entreno veo el grupo bien, con ganas, tratando de revertir pero el resultado no ha aparecido. Pero hay buen grupo para sacar esto adelante".



Directivos: "Queremos revertir, tenemos partido el otro fin de semana y queremos ganar, será un final, lo vamos a ganar... Ellos son positivos y me preguntan qué estoy pensando para cada juego, brindo informes y repito, los resultados no son buenos pero en estos momentos se ven los hombres, el carácter. Ha sido un comienzo difícil, se puede revertir".



Sensación: "Es difícil, incómodo, estamos apenados pero mientras vea a los jugadores con ganas somos positivos y creemos que podemos sacar los 3 puntos que vienen".



"El fútbol se define en las áreas. Junior crea. Si marcáramos primero la motivación sería otra y el ánimo. Pero nos ha tocado un comienzo difícil".





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

