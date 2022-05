El nombre de Arturo Reyes estuvo ligado durante varios años a la Federación Colombiana de Fútbol. Dirigió las selecciones Sub-20 y Sub-23 y estuvo como encargado de la de mayores tras la salida de José Pékerman.

Ahora, con el fin del vínculo de Reinaldo Rueda con la Federación, algunos pusieron a sonar su nombre para tomar el equipo.



"Dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha Fifa estemos encaminados en algún proyecto deportivo", dijo Reyes a Directv Sports, el pasado 22 de abril.



Ahora, Reyes tiene nuevo puesto. El entrenador samario, de 53 años, regresa al Barranquilla FC, equipo de la segunda división del fútbol colombiano, donde ya trabajó entre 2013 y 2017.

Con gran ilusión anunciamos el regreso de Arturo Reyes como Director Técnico del Barranquilla F.C. luego de 5 años y un importante recorrido como técnico en selecciones nacionales y en el Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/TLgINnAAkv — Barranquilla FC (@BarranquillaFC) May 12, 2022

"Acompañan al profesor Reyes en el cuerpo técnico Luis Herney Melo como Asistente Técnico y John Percy Moncada como Entrenador Adjunto", anunció el Barranquilla en sus redes sociales.



Además de las selecciones de Colombia, Reyes dirigió a Bucaramanga, Barranquilla, Academia Compensar, Patriotas y Junior.



La Federación Colombiana de Fútbol aún no ha designado entrenador en propiedad para la Selección de mayores. En el partido amistoso contra Arabia Saudí, el 5 de junio en Murcia (España), estará como encargado Héctor Cárdenas, actual DT de la Sub-20.



