La directiva del Junior de Barranquillla habría decidido ponerle fin al ciclo de Arturo Reyes como entrenador del equipo, tras el no cumplimiento de los objetivos del campeonato.



Medios de Barranquilla como El Heraldo informan que la decisión ya está tomada y solo falta que el club confirme la noticia.



El DT, según esta información, recibió la noticia de su salida en la tarde de este jueves en la sede administrativa del club costeño.



El 17 de agosto de 2021 Reyes fue confirmado como nuevo entrenador del Junior de Barranquilla, tras su paso por las Selección Colombia juvenil.



Decisión radical en Junior

Junior no pudo clasificar a la final en el grupo A, que fue ganado por el Deportivo Cali. Además, el equipo no logró clasificar a la Copa Libertadores 2022.



Reyes tenía contrato hasta diciembre del próximo año, pero su vínculo se ve truncado antes de lo previsto.



Así las cosas, las directivas del Junior comenzarían la búsqueda del nuevo entrenador para la temporada del 2022.



Ya suenan nombres para reemplazarlo, como los de los argentinos Lucas Pusineri y Hernán Cerespo.



EL TIEMPO contactó al DT Pusineri, quien manifestó que no ha tenido ningún contacto con directivas del Junior. "Me manejo con ética. No hago lo que no me gusta que me hagan. No he tenido información oficial, me enteró más por lo que se dice", dijo.



DEPORTES