Arturo Reyes le avisa a Millonarios: 'Este va a ser un Junior más fuerte'

Arturo Reyes saca pecho porque es el técnico campeón vigente con Junior. Tiene el mismo equipo y reforzado con hombres de jerarquía para seguir logrando éxitos esta temporada. El primer desafío es la Superliga que jugará desde este jueves contra Millonarios.

En rueda de prensa, el técnico del equipo barranquillero analizó lo que espera de esta nómina, de los refuerzos, y del rival en el primer partido oficial del año.

Palabras de Reyes

El plantel: "Nuestro directivos han hecho un gran esfuerzo con los refuerzos y la renovación de jugadores que hicieron parte del título. Tenemos un equipo bien conformado y esperamos que los que llegaron podamos insertarlos y puedan tener un buen semestre. Con los jugadores que llegaron va a ser un Junior más fuerte, con más elaboración y fuerte en la transición defensa-ataque".



Expectativas: "Esperamos que el hincha disfrute de un buen espectáculo ante un rival complejo, nosotros estamos con confianza por lo que hemos hecho y por lo que podemos hacer, por las personas que hemos sumado al grupo".

Barranquilla, Colombia, 10 de Diciembre de 2023. Partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre Junior de Barranquilla y el DIM en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Victoria del local 3-2 con goles de Carlos Bacca y José David Enamorado. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo



Le alcanza la plantilla: "Tenemos un gran número de jugadores, más que el año anterior. Creemos que con el equipo que tenemos podemos estar a la altura de las tres competencias. Lo importante es que tenemos jugadores en varias posiciones y eso ayuda a gestionar las nóminas".



Físico: "El semestre anterior acabamos el 13, pero el equipo en vacaciones estuvo dos o tres días después. Este equipo tuvo más o menos 21 días y unas 12 sesiones de entrenamiento. Millonarios tiene gran entrenador y gran trabajo. Confiamos en los que tenemos y en los que han llegado".



Cantillo: "Insertar jugadores nuevos va a hacer cambiar la sinergia entre los jugadores. Víctor es gran distribuidor de juego y cuando tenga el balón el equipo va a tener seguridad. Pero mantenemos extremos rápidos. Esperamos seguir mejorando.



A mejorar: "Si hay materia a mejorar es cuando no tiene el balón. Nos preguntamos qué tan buenos somos cuando no lo tenemos. Se necesita compromiso de todos. No concibo un equipo fuerte ofensivo y débil en la transición".





PABLO ROMERO

Deportes

