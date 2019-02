Arrancan las emociones del Torneo de Ascenso 2019

El Torneo de Ascenso este año está compuesto por 16 equipos que buscan dos cupos a Primera División.

Programación de la primera fecha:

2 de febrero



Bogotá FC vs Atlético FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Leones FC vs Valledupar FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ditaires



3 de febrero



Universitario Popayán vs Real San Andrés

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



Llaneros FC vs Barranquilla FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana



Real Cartagena vs Orsomarso SC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón



4 de febrero



Cortuluá vs Tigres FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win Sports



5 de febrero



Boyacá Chicó vs Deportes Quindío

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports.









