El arquero debutante que fue el verdugo de Millonarios

Humberto Acevedo no desaprovechó su oportunidad. Cuando le dijeron que iba a atajar contra Millonarios, estaba ansioso, esperaba la hora del partido, y en la cancha no defraudo. Al contrario, fue la figura del Cali en su clasificación a la Copa Suramericana.

Acevedo es un arquero de 23 años, canterano del Deportivo Cali, y que regresó al club con muchas expectativas. Estuvo en Panamá, donde fue campeón el año pasado con el Tauro y ahora tuvo un debut soñado en Colombia.



Durante el partido, fue clave al atajar varias ocasiones de gol de Millonarios, como un cabezazo de Rodríguez que desvió de manera espectacular.



No pudo evitar el gol en el tiro libre de Salazar, pero siempre estuvo atento a cada remate.



Y para consagrarse, atajó el penalti definitivo, ante el cobro de Abadía.



"Es un debut soñado, mis compañeros me dijeron que confiaban en mí, estaba esperando todos estos días desde que me dijeron que iba a atajar. El profe Rayo me dijo que hiciera lo mismo que en la cantera, que aguantara y que iba a atajar un penalti", comentó al final del partido en Win Sports +.

Acevedo regresó al Cali para tener su gran oportunidad en el 2021. "Salimos campeones en 2019 en Panamá, una gran experiencia, pude jugar la ConcaChampions. Pensé que tenía que ratificar eso y hacer un buen partido para que en Colombia me conocieran", dijo.



Finalmente, comentó: "Teníamos presión, pero ganamos y podemos irnos tranquilos a disfrutar el año nuevo, y el año que viene vamos a tener una linda oportunidad en Cali".

