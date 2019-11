Arquero del Pereira pone la cara por el caso del supuesto amaño

Ya se entregaron las pruebas por parte del Cortuluá, en la que se soporta un supuesto caso de soborno, en el que Óscar Ignacio Martán, presidente del club vallecacano señala a tres jugadores del Pereira de pagar 100 millones de pesos para favorecer el ascenso de los ‘matecañas’.

Harlan Castillo, portero de los cafeteros, conversó al respecto con EL TIEMPO, restó importancia a las aparentes dadivas, defendió a sus compañeros y al proceso deportivo con el cual llegaron al ascenso.



“Cómo van a sacar eso después de esta campaña que nosotros llevamos, que llegamos primeros, líderes en la reclasificación, venimos de ser campeones y dicen que supuestamente tuvimos que comprar un equipo para ganarle, que yo no lo veo muy lógico, a pesar de ese 5 a 0, en el año no hubo partido en el que Tigres nos pasara por encima, solamente uno que fue 1-0, y en los demás fue arrollador el Deportivo Pereira, creo que por ahí en el primer semestre les habíamos ganado 6-0”.



Un caso similar se recuerda en el 2.017, cuando el tulueño bajo a la B. En aquel momento, Carlos Ibargüen, señaló a los jugadores del Once Caldas de recibir 700 millones de pesos para que los vencieran y permitir mantenerle la categoría al Bucaramanga. Ibargüen tuvo que retractarse.



“Si ganábamos directamente íbamos a ascender sin esperar resultado de nadie, sabíamos que teníamos una ventaja en la reclasificación y también de que si le sacábamos 2 o 3 goles más de ventaja a Tigres, íbamos a pasar a la final y gracias a Dios se dio”



Las declaraciones de Martán les ha dolido a los jugadores ‘matecañas’, quienes quieren tranquilidad y estar concentrados, porque aún deben cumplir con sus compromisos deportivos.



“Es absurdo que ellos vengan a salir con eso como buscando pretextos, igualmente tratamos de prestarle atención a eso. Nosotros estamos en una final y no nos podemos sacar por cosas de afuera”



Si el risaraldense se alza con el segundo título consecutivo le daría la posibilidad a Cortuluá de disputar el ascenso, pero si el orientado por Néstor Craviotto pierde se queda el vallecaucano sin alternativa de ascenso.



“No hay lógica, no las tiene, ni las va a tener (pruebas) porque no va a encontrar nada, nosotros sabíamos a qué íbamos a la cancha, estuviera quien estuviera al frente teníamos que ganarle”.



Deportivo Pereira jugará la final del torneo clausura contra Boyacá Chicó, cuya fase de ida y vuelta iniciará el próximo viernes 22 de noviembre a las 6.30 p.m., en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



“El objetivo de este año era ascender, se ascendió y ahora tenemos la posibilidad de sacar al equipo otra vez campeón”, concluyó Castillo.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA