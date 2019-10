Las durísimas denuncias contra el presidente de Santa Fe

Unas fuertes denuncias recaen sobre el actual presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, luego del empate 0-0 de este miércoles contra Atlético Huila, en la fecha 16 de la Liga colombiana.

El arquero del Huila, Geovanni Banguera, quien fue figura con sus atajadas en este encuentro, habría sido víctima de ataques racistas por parte de Méndez, luego de ir a reclamarle al ejecutivo el pago de parte del dinero de su salario, que es responsabilidad de Santa Fe al contrato vigente con el cuadro bogotano.



"Me da tristeza que un presidente me salga con esas cosas. Me dijo ‘no te voy a pagar, negro hijuep***’", le relató Banguera a FUTBOLRED., añadiendo que: “Me dijeron que me iban a pagar a doce cuotas, pero desde que me fui para el Huila no me han dado un peso. Ya me deben cuatro meses".

El arquero, que jugó en Santa Fe, pasó este semestre al Atlético Huila, y el acuerdo en el contrato fue que el equipo bogotano pagaría la mitad de su salario y su actual escuadra, la otra mitad.

Geovanni Banguera denunció presunto racismo e intento de agresión del directivo Eduardo Méndez al final de @SantaFe 0-0 @AtleticoHuilaof por Fecha 16 de @LigaAguila 2-2019 pic.twitter.com/5bsJR0bwbO — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) October 10, 2019

Además, Banguera acusó a Méndez de intentar agredirlo, por lo que impondrá una demanda en su contra.



"Casi me pega. Y lo pienso en demandar por los insultos. Yo estaba con el fisioterapeuta del equipo y con el otro arquero del equipo. Me levantó la mano y quiso agredirme", añadió.

Finalmente, Banguera afirmó que el arreglo de su contrato lo había hecho con Andrés Carreño, quien dejó de ser el presidente de Santa Fe, y que no conocía a Méndez. El arquero solo pide que le paguen el dinero que le deben.



"Yo no sabía quién era, no lo conocía. Cuando pasaron las cosas, mis compañeros me dijeron que él era el presidente. Yo había arreglado con el anterior presidente (Juan Andrés Carreño) mi salario para irme de Santa Fe. Así que no me importa si se demoran, me tienen que pagar mi plata. Yo no pienso demandar al club, porque sé que están en una crisis económica muy grande y entiendo la situación; pero no merezco ese trato", concluyó.



