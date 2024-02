Arquero de Alianza revela que recibió amenazas tras lesionar a Gonzalo Lencina

La lesión del atacante del Pereira Gonzalo Lencina sigue siendo centro de debate, luego de que se conociera que sufrió lesión de ligamentos de la rodilla, tras el coque con el portero de Alianza, Jaime Mora, en el partido disputado el pasado domingo por la fecha 5 de la Liga colombiana.

"Lencina presenta ruptura de ligamento cruzado anterior y esguince de ligamento colateral medial de su rodilla derecha. En los próximos días se realizará cirugía y entrará a incapacidad aproximada”, informó el club en su cuenta de X.



El atacante argentino podría estar por fuera de las canchas en un periodo entre 6 y 8 meses, según la evolución de la recuperación.



El árbitro Wilmar Roldán se llevó las críticas una vez terminado el compromiso, pues no le mostró ni siquiera tarjeta amarilla al arquero.

Habló el portero

Otro de los señalados tras lo sucedido fue el portero de Alianza, Jaime Mora, quien fue el que terminó lesionado a Lencina.



El portero tampoco ha tenido días fáciles tal lo sucedido. En declaraciones a Caracol radio expresó: "Es una jugada rápida. Yo pienso en ir por el balón, nunca voy con mala intención ni hacerle daño a Gonzalo. Lastimosamente nos estrellamos. Yo también estoy lastimado".



"No lo veo como imprudencia, son situaciones del partido. Pensé anticiparme a la jugada. Le pregunté si estaba bien... Los dos fuimos con vehemencia", agregó.



"Le dejé un mensaje de fortaleza porque uno no quiere pasar por estos momentos.Le scribí que pidia contar conmigo. Y ofrecerle disculpas a la hinchada del Pereira que no entiende que e sun juego", dijo.



Sin embargo, el portero ha sido señalado por lo sucedido. Al punto que denunció haber recibido hostigamiento. "Mi familia y yo hemos recibido amenazas y mensajes intimidantes, pero tenemos que vivir con eso. Que la gente sea consciente que no era lo que yo quería".

Uy no, desde ya, oraciones por Lencina para que esto no termine siendo algo grave. Muy temerario el arquero Jaime Mora en esa salida, pero curiosamente ni siquiera falta sancionó Roldán, porque tocó primero la pelota. pic.twitter.com/kUuEfAra3x — Andrés Magri (@AndresMagri) February 12, 2024



