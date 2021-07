En dos fechas, la Liga ya arde por polémicas arbitrales y el VAR

No es un buen momento para el arbitraje colombiano. En menos de dos fechas que van de la Liga II los protagonistas han sido los jueces, y el VAR, que se han llevado las críticas por jugadas polémicas que han afectado a unos y beneficiado a otros. Y lo peor es que esto se suma a los antecedentes arbitrales a nivel internacional.

(Le puede interesar: Alfredo Arias, técnico del Cali, explotó contra los árbitros)



La fecha del fin de semana fue particularmente controversial por las decisiones arbitrales en cuatro partidos. Las quejas no faltaron, incluso, hubo reacciones vehementes de entrenadores que atacaron, una vez más, al VAR.



Uno de los partidos fue el del sábado entre Nacional (1) y Tolima (0), donde se presentó una jugada clave y fue el gol del empate vinotinto, cuando el arquero Aldair Quintana soltó la pelota y el delantero Luis Miranda anotó.

Facebook Twitter Linkedin

Aldair Quintana suelta la pelota. Foto: Win Sports



¿Qué pasó? El árbitro Carlos Ortega recibió el llamado del VAR y luego decidió anular el gol, por aparente contacto u obstrucción del atacante. El DT Hernán Torres explotó:



“¿Por qué anulan el gol? Es legítimo, craso error de ese señor Ortega. No vamos a demeritar el resultado, pero ese gol, donde quiera, es legítimo. Respeto los árbitros, pero esos errores tan infantiles acaban con el estado de ánimo de cualquier grupo”, dijo Torres al iniciar su rueda de prensa posterior al partido. “Sé que son seres humanos, pero me pregunto, ¿por qué lo anularon? Son errores primarios”, agregó Torres.

(Lea además: '¿Por qué anularon el gol?': Hernán Torres)

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, se lamenta tras la goleada 1-5 de Vélez Sársfield. Foto: AFP





Hubo más. En el partido Cali (0), Medellín (0) hubo varias acciones polémicas, como un gol anulado por el árbitro Jhon Ospina al Cali por una supuesta falta previa en ataque, que dejó muy molesto al DT Alfredo Arias, del equipo azucarero, que no se guardó nada en contra del VAR.



“Lo que pasó está fuera de toda lógica, es increíble y totalmente fuera de contexto de lo que es el fútbol y la realidad. Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada están agarrando más a Preciado, a Colorado... son errores garrafales”, dijo.



En este partido hubo un penalti para el DIM, bien sancionado, y un expulsado en el Cali en esa misma acción, que generó opiniones divididas. Además, en el cobro fallado en el DIM hubo invasión de área. Debió repetirse.



Al equipo caleño también le anularon un gol por supuesto fuera de juego, señalado por el VAR, en el partido de la primera fecha contra Santa Fe. “No escucho que hayan suspendido a nadie, no escucho nombres, ni cambios, ni nada”, agregó el DT.



También hubo polémicas en el partido Bucaramanga (4) Santa Fe (3), en el que el árbitro Éder Vergara sancionó un penalti fuera del área, y valido un gol que tuvo una mano previa de Andrés Correa. El propio jugador dijo en Twitter: “Imagino lo difícil para mis colegas, en este caso de Santa Fe, por las decisiones de la autoridad, la cual no culpo ni creo que obre de mala fe”.



Para colmo, en el juego entre Jaguares (1) y Once Caldas (1) hubo un polémico penalti a favor de equipo de Manizales sancionado por el juez Wander Mosquera.

¿Qué está pasando?

hay árbitros con nivel bajo, malos nombramientos de la Comisión Arbitral, que los nombra con bajo nivel y a los que cometen errores los nombra de nuevo a los 8 días. FACEBOOK

TWITTER

Wílmer Barahona, exárbitro y analista, dice que son preocupantes tantas fallas en el comienzo de la Liga. “El arbitraje pasa por momentos difíciles. Antes las polémicas eran después de la fecha 10 u 11, hoy en la 2 ya hay polémicas; hay árbitros con nivel bajo, malos nombramientos de la Comisión Arbitral, que los nombra con bajo nivel y a los que cometen errores los nombra de nuevo a los 8 días. Colombia necesita árbitros profesionales, que los audios del VAR sean públicos al otro día, que los escalafones sean públicos, y que quien nombra los árbitros conozca”, dijo a EL TIEMPO.



Coincide en que hubo fallas en los cuatro partidos, aunque aclara que en el partido entre Águilas y América, en su criterio, acertó el VAR al indicar que hubo una falta previa en el gol anulado al local.



Por su parte José Borda, analista de 'Caracol Radio', dijo en su cuenta de Twitter que el gol de Tolima fue mal anulado, y criticó los errores en Bucaramanga.



Este diario buscó la opinión de la Comisión Arbitral, pero no recibió respuesta. Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se abstuvo de opinar.

Crisis internacional

Esta situación se suma a las recientes sanciones que hubo del arbitraje colombiano en el exterior, como en el partido de la Copa Libertadores entre Boca y Mineiro cuando Andrés Rojas anuló una anotación del equipo argentino, que le valió que la Conmebol lo suspendiera de manera indefinida.



También fueron suspendidos Nicolás Gallo (árbitro VAR) y Miguel Roldán (árbitro asistente) por cometer un error en el partido entre Uruguay y Paraguay en las eliminatoria al Mundial de Catar 2022.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-¿En qué consiste el 'morfociclo' que hará Rueda en la Selección?



-Santa Fe llegó al primer lugar de su grupo en la Liga femenina



-Bogotá se abre a fútbol, conciertos y discotecas con aforo del 50 %