Los árbitros de la última fecha de la fase todos contra todos

La Comisión Arbitral designó a los jueces que dirigirán la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga-I 2019. Seis de los siete árbitros internacionales están en la lista para la jornada definitiva. El único que no aparece es Gustavo Murillo.

Cabe recordar que los partidos que definen la clasificación a los cuadrangulares irán en horario unificado, a las 3:30 de la tarde, el domingo. Y también, que una vez termine la fecha, con los dos partidos de las 5:30 p. m., se hará el sorteo de la fase semifinal.

Estas son las designaciones arbitrales de la última fecha:



Huila vs. Jaguares

Central: Fernando Acuña – Boyacá

Asistente No.1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No.2: José D. Piedrahíta – Antioquia

Emergente: Héctor Guerra – Huila



Tolima vs. Medellín

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No.1: Fredy Moyano – Bogotá

Asistente No.2: Jonathan Quintero – Cauca

Emergente: Lisandro Castillo – Academia



Alianza Petrolera vs. Patriotas

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No.1: Ángel Caro – Bolívar

Asistente No.2: Rubén García – Norte de Santander

Emergente: Jorge Duarte – Santander



Cúcuta vs. Junior

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No.1: Eduardo Díaz – Cundinamarca

Asistente No.2: Javier Zemanate – Huila

Emergente: Jorge Álvarez – Norte de Santander



Pasto vs. América

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No.1: Dionisio Ruíz – Córdoba

Asistente No.2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Jonathan Ortiz – Nariño



Nacional vs. Santa Fe

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No.1: Javier Patiño – Meta

Asistente No.2: Kevin Agámez – Bolívar

Emergente: Mauricio Pérez – Antioquia



Cali vs. Envigado

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No.1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No.2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: John Balanta – Valle



Unión Magdalena vs. Once Caldas

Central: Alexánder Ospina – Quindío

Asistente No.1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No.2: Herminsul Calderón – Asocafa

Emergente: Álvaro Meléndez – Magdalena



Equidad vs. Bucaramanga

Central: Nicolás Gallo – Caldas

Asistente No.1: Elkin Echavarría – Antioquia

Asistente No.2: Yohan Peña – Huila

Emergente: Wilmer Gantiva – Asocafa



Millonarios vs. Rionegro

Central: Luis Sánchez – Valle

Asistente No.1: David Fuentes – Cesar

Asistente No.2: Yinfar Bulla – Meta

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá



