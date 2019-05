Los árbitros, centro de la polémica en los cuadrangulares

Uno de los lunares que ha tenido la Liga en los cuadrangulares semifinales es el arbitraje. En los 12 partidos que van en estas tres jornadas disputadas, ha habido polémicas en seis juegos, es decir, en la mitad, algunos con claros errores de los jueces, y otros con decisiones discutidas. Los equipos piden garantías y exigen mejores árbitros para lo que queda.

El partido más polémico hasta el momento ha sido el de América y Millonarios, en la primera fecha del grupo A, cuando el central Bismarks Santiago expulsó a dos jugadores de Millos: uno, justificado (Mackalister Silva) y el otro, no (Andrés Román), pero dejó a Duque, que merecía roja al cometer un penalti (ya tenía amarilla), y debió expulsar a Segovia, del local. Millos se sintió perjudicado, aunque ganó. El DT Jorge Luis Pinto dijo: “Voy a invitar al doctor Vélez (presidente de la Dimayor) a que nos acompañe a los partidos y nos diga qué opina de los árbitros”.

La respuesta fue una citación a la comisión disciplinaria. Para colmo, no le pitaron un penalti en el siguiente partido, contra Unión. El club radicó una carta de protesta ante la comisión arbitral. Pero la historia continuó el sábado pasado contra Pasto, esta vez porque el juez Carlos Betancur no expulsó a su lateral Andrés Román por una falta descalificadora. Luego, él fue el que empató. En este juego hubo otra polémica cuando el central, quien acertó al sancionar penalti para Pasto, no se percató de la invasión en el área de cuatro jugadores. Uno de ellos, Mariano Vázquez, anotó para el local.

América y Millonarios protagonizaron un vibrante juego en la primera fecha del Grupo A. Foto: Santiago Saldarriaga/CEET

Más debates

En la segunda jornada de los cuadrangulares hubo más discusiones. Una, en el Atanasio Girardot, donde Nacional perdió 1-2 contra Tolima, y el central Gustavo Murillo pitó un penalti para el equipo de Ibagué por supuesta mano de Alexis Henríquez. El presidente verdolaga, Juan David Pérez, se quejó: “A los árbitros los paran una o dos fechas y no pasa nada”. Y Henríquez afirmó: “Vimos la mala fe del árbitro”.



La otra acción fue en Cali, donde el central Wílmar Roldán, el mejor del país, pitó penalti a favor del Junior por una falta al borde del área. Los jugadores locales aseguraron que la falta fue fuera. Junior cobro, anotó y ganó.

Cali vs. Junior Foto: Juan Bautista

Este domingo, hubo nuevas discusiones. En Junior-Tolima, el juez Jorge Guzmán acertó en el penalti a favor de Junior, pero dejó de expulsar a Marco Pérez, de Tolima, por un manotazo a Teo. También le perdonó la roja a Gordillo, por una violenta falta, y a Balanta, por un manotazo. “Hoy nos dieron, la vez pasada nos quitaron”, dijo el DT Alberto Gamero, comparando este juego con el de la Superliga.



El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dijo en recientes declaraciones: “Revisemos (las críticas) con cuidado. En algunos casos hay más pasión que realidad. En los casos puntuales se han sancionado árbitros”.

Calificaciones de los jueces

Calificaciones de EL TIEMPO



Andrés Rojas (6).

Unión vs. Pasto (1-3)



Bismarks Santiago (5)

América vs. Millos (1-2)



Carlos Betancur (7)

Junior vs. Nacional (0-0)



Alexánder Ospina (6).

Tolima vs. Cali (1-1)



Carlos Herrera (6)

Pasto vs. América (1-0)



Nicolás Gallo (5).

Millos vs. Unión (1-0)



Wílmar Roldán (5)

Cali vs. Junior (1-2)



Gustavo Murillo (4).

Nacional vs. Tolima (1-2)



Carlos Betancur (6).

Pasto vs. Millos (1-1)



Wílmar Roldan (7).

Unión vs. América (0-2)



Alexánder Ospina (6)

Nacional vs. Cali (1-3)



Jorge Guzmán (5)

Junior vs. Tolima (1-1)



