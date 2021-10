Este es el pago que reciben los árbitros en Colombia 

Los árbitros en el mundo siempre están en el ojo del huracán y en Colombia los hombres y mujeres que imparten justicia en los campos de juego viven una situación similar.

Siempre son criticados, señalados, no hay fecha del fútbol en el que no se presente ningún problema por las jugadas polémicas.



Los valores reales de los árbitros en el país

La llegada del VAR no ha eliminado esos inconvenientes, ha ayudado a ver las jugadas polémicas, pero los jueces no se escapan a los inconvenientes y polémicas.



Tampoco es que sean tan bien pagos o al menos lo que ganan no es que se justifique para siempre estar en la picota pública, señalados y acusados.



Un juez en el país gana por partido arbitrado $2.148.000 y a un asistente le pagan $1.504.000 y el cuarto árbitro $216.000. Todos tienen derecho a hotel y tiquetes aéreos en el destino del partido.



El monto del pago baja casi a la mitad, cuando se habla dirigir un partido en el torneo de la Primera B del país.



El juez central recibe $1.074.000, los asistentes, $752.000 (más auxilio de transporte) y el cuarto árbitro, $159.000, cuando hace parte del colegio del equipo local, sino es así, le pagan lo mismo que a los asistentes.



