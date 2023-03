Juan Pablo Alba es el hombre del momento en el fútbol colombiano. El árbitro que este sábado expulsó a seis futbolistas en el partido entre La Equidad y Unión Magdalena es blanco de diversas críticas de jugadores, periodistas e hinchas por su desempeño en el partido en cuestión.

“El árbitro Juan Pablo Alba, arrogancia total, agrande total (...) Estamos acabando con nuestro fútbol, literal, crítica constructiva. Es partido tras partido, no hay mejora ni con el VAR ", dijo Alexander Mejía, eje del Unión Magdalena, terminado el partido.Y, tras sus palabras, cobró eco el trasfondo del juez Alba. Uno, según pudo conocer EL TIEMPO, bastante extraño y polémico.

El trasfondo del cuestionado árbitro

Según le manifestó el exárbitro Harold Perilla a este diario, Juan Pablo Alba es el abogado personal de Imer Machado, director de la Comisión Arbitral del fútbol profesional colombiano, en el caso que enfrenta este último por supuesto acoso sexual contra Perilla y otros jueces nacionales.



Asimismo, Alba también sería el abogado del juez Fifa Nicolás Gallo en un caso que enfrenta a este último con Perilla por injuria y calumnia.



De hecho, fuentes del seno del arbitraje colombiano aseguran que Alba se había demorado en pasar sus pruebas físicas, completándolas apenas el pasado viernes, y aun así fue designado por el equipo que dirige Machado.



Interrogado por EL TIEMPO, Ímer Machado prefirió no contestar tras leer las preguntas relacionadas que le envió este diario por medios electrónicos.

Las cifras de Alba

Alba Debutó en la A el 16 de abril de 2021 y ese año pitó cinco partidos.



El año pasado, durante el primer semestre no tuvo actividad. Luego, en el segundo semestre, participó en nueve encuentros.



Este 2023 no había pitado y le dieron Alianza-Pasto, aplazado de la segunda fecha, el 9 de marzo. El de La Equidad vs. Unión fue su segundo partido del año.

Denuncias por acoso en el arbitraje colombiano

Las denuncias hechas en su momento por el exárbitro Harold Perilla, quien ha insistido en que Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado acosaron a varios árbitros, fueron archivadas por la Fiscalia en agosto de 2020, pero la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado hace un año sobre el particular.



"Respecto a los señalamientos de presuntas conductas de lesión o puesta en peligro la libertad o integridad sexual de un tercero por parte del señor Ímer Lemuel Machado Barrera, mediante auto del 12 de agosto de 2020 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol abrió de oficio, investigación preliminar", se leía en el comunicado.



"En virtud de lo anterior se convocó al quejoso para que, si era de su interés, rindiera testimonio y aportará elementos probatorios que permitieran continuar con la actuación disciplinaria", decía el texto.



Sin embargo, la entidad advirtió que como el presunto interesado no compareció y luego de atender la norma superior y demás complementarias, "así como el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedió a concluir el caso ante la imposibilidad procesal de continuar con la misma", indicó.



Por último, en el comunicado se señaló que "dicha actuación se realizó en el marco de la misionalidad y la competencia de la entidad y la Comisión Disciplinaria" (sic).

