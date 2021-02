Así le fue al grupo arbitral integrado por mujeres que pitó en la B

El arbitraje femenino en Colombia vivió este viernes un nuevo hito, luego de que la Comisión Arbitral designara un grupo integrado totalmente por mujeres. María Victoria Daza, árbitra central, encabezó el cuarteto que dirigió el partido entre Barranquilla y Atlético Huila, que terminó empatado sin goles, en el estadio Romelio Martínez, en el torneo de ascenso.



Mary Blanco, como asistente uno; Nataly Arteaga, como asistente dos, y Vanessa Ceballos, como cuarta árbitra, completaron el grupo.



Desde el 8 de agosto de 1999, cuando Martha Liliana Toro se convirtió en la primera mujer en pitar en la primera división en Colombia, en el partido entre Bucaramanga y Quindío, las mujeres han dicho presente y han comenzado a abrirse campo. Pero nunca antes habían tenido un grupo arbitral completo.



Lo más cerca que habían estado fue el 29 de julio de 2017, cuando en otro partido de la B, entre Bogotá y Atlético, en Techo, hubo una terna femenina. Una de ellas repitió, Mary Blanco, quien en aquel partido fue la asistente 2. Yeimy Lucero Martínez fue la juez central y Luz Mila González ofició como asistente 1.



El balance del cuarteto arbitral fue agridulce. En Barranquilla se quejaron de un penalti no sancionado, por una mano dentro del área del Huila.



Además, la árbitra central perdonó un par de amarillas por juego fuerte, una de ellas, que pudo dejar al visitante con diez jugadores: Jean Becerra, improvisado como lateral derecho, llegó tarde y pegó fuerte en el borde del área cuando ya tenía amarilla, y luego, Hárold Rivera también pegó, en el segundo tiempo, una patada que merecía amonestación.



En general, Daza quiso manejar un partido entre un equipo muy joven, con menos de 19 años de promedio de edad, como Barranquilla, y otro lleno de jugadores experimentados y candidato al ascenso. Solo mostró tres amarillas, dos para los visitantes (Becerra y Édisson Restrepo) y una para los locales (Jhon Jáider Vélez).



Daza, nacida en Santa Marta, pero del colegio de Norte de Santander, ya tiene una amplia trayectoria en la Liga femenina: es la segunda árbitra con más juegos dirigidos en ese torneo, con 25, siete menos que Andrea Chavarria. Fue la jueza central de tres de las cuatro finales: Santa Fe vs. Huila, en 2017; Huila vs. Nacional, en 2018, y Santa Fe vs. América, en 2019.



También estuvo en la Copa América femenina de 2018, en la que dirigió el encuentro entre Argentina y Ecuador, y trabajó como cuarta oficial en el duelo entre las argentinas y Bolivia.



