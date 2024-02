Las apuestas ilegales siguen enlodando el desarrollo de la Liga colombiana

Las denuncias sobre posibles arreglos en la primera división del fútbol colombiano por apuestas ilegales sacudieron el ambiente este fin de semana. Jugadores de Patriotas de Boyacá estarían siendo objeto de investigación.

La situación fue expuesta por el periodista Carlos Antonio Vélez y confirmada por el presidente de Patriotas, César Guzmán.

(Luis Díaz: vea la espectacular asistencia que hizo en la goleada del Liverpool)(Hincha entra a rueda de prensa e insulta al DT de Nacional, Jhon Bodmer: video)

La denuncia

“Es cierto: la investigación está en curso, es muy seria y va por buen camino. Eso me impide revelarle detalles, pues cualquier cosa puede atentar contra el resultado que, estoy seguro, saldrá a la luz muy pronto”, dijo Guzmán a EL TIEMPO.



Agregó que es verdadera la información de que se les pudieron acercar apostadores ilegales a algunos futbolistas y señaló que cuatro o cinco jugadores de la plantilla fueron citados en la Dimayor. No confirmó si hay jugadores separados de los entrenamientos.

Facebook Twitter Linkedin

Patriotas de Boyacá. Foto: Dimayor

“Cuatro o cinco jugadores –no le puedo especificar por la reserva de la investigación– fueron citados a declarar en la Dimayor, porque se acercaron apostadores ilegales”.

Lo que pasa

Hasta ahora, las investigaciones sobre amaños de partidos relacionados con apuestas no han tenido ningún resultado. Ya desde el año pasado, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) había expresado su preocupación.

Facebook Twitter Linkedin

Patriotas vs. Llaneros Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

“Esta situación se viene presentando de forma muy reiterativa especialmente en equipos de la Primera B (Torneo BetPlay), donde estos personajes de dudosa reputación, que se mueven en el oscuro mundo de las apuestas y quienes saben que los futbolistas reciben bajos salarios, se aprovechan para tentarlos con importantes sumas de dinero a cambio de la manipulación ilegal del resultado, o de determinadas situaciones que se puedan presentar en el campo de juego (saques, penaltis, tiros de esquina, tarjetas, etc.)”, dijo Acolfutpro en un comunicado en agosto de 2023.



Antes, en mayo del año pasado, el entonces técnico de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, denunció un posible amaño de partidos en el que estarían involucrados jugadores de su equipo.

Facebook Twitter Linkedin

En total, los elementos incautados están avaluados en cerca de $3.000 millones. Foto: Coljuegos

“Hay situaciones que se han presentado este semestre, es destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la Dimayor y de la Federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Qué se viene presentando, que se han amañado los partidos. En esa carta anuncian que vienen a investigar todo el cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo entonces Guerrero. El tema no prosperó y el DT se quedó sin puesto.

Pronunciamiento oficial

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le reveló a este diario el año pasado que la entidad maneja sistemas de alerta para prevenir amaños de partidos están activos.



“Tenemos alertas tanto en la Liga como en el Torneo (la B). Monitoreamos de manera permanente esos informes y cuando han dado alguna señal de algo malo, pues se han abierto investigaciones, incluso algunas están en curso y, por obvias razones, no puedo comentar. Los sistemas están presentes y vigentes”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo Foto: Dimayor

Sobre si hay investigaciones por resultados de la última semana en la Liga, Jaramillo señaló: “Sobre eso en particular no le puedo comentar nada. Hay informaciones del pasado que han sido de conocimiento público”.



Y explicó que hay “un convenio con la Fiscalía para que nos ayude del punto de vista de la investigación y poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas dentro de nuestro fútbol. Se contamina y no es lo ideal. Sí ha habido alertas pero no con las últimas goleadas”.



La única sanción por amaño de partidos data de 2017. Francisco Navas, entonces jugador del Quindío, fue suspendido por dos años, por ofrecer dinero a un colega.

(Daniel Martínez pierde liderato en la Vuelta al Algarve, pero sigue en la pelea)