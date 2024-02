Apuestas ilegales: antecedentes por denuncias de amaños en el fútbol colombiano

El Fútbol Profesional Colombia (FPC) se ve salpicado por una denuncia sobre posibles amaños de partidos. Árbitros y jugadores podrían ser investigados por este tema de las apuestas ilegales.



La denuncia salió a la luz tras lo dicho por el periodista Carlos Antonio Vélez, quien afirmó: “Un grupo de apostadores llamó a un jugador para que ayudara a modificar el resultado de un partido y convenciera a otros de sus compañeros de que ayudara”.



Además, explicó que se está investigando el proceder de varios jugadores y árbitros en dos compromisos de la liga colombiana que disputó el equipo Patriotas de Boyacá.

Apuestas Foto: IMAGO / Pond5 Images

Denuncia por amaño de partidos en la segunda división

En mayo del 2023 estalló un escándalo por un supuesto amaño de partidos, en el que serían protagonistas jugadores de Boca Juniors de Cali, equipo que juega en el torneo de ascenso.



Alejandro Guerrero, técnico de Boca, hizo la denuncia en la rueda de prensa posterior al partido que perdió este sábado contra Deportes Quindío (1-2), resultado que dejó al club caleño en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.



“Hay situaciones que se han presentado este semestre, es destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la Dimayor y de la Federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Qué se viene presentando, que se han amañado los partidos. En esa carta anuncian que vienen a investigar todo el cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo Guerrero, quien está a cargo del equipo desde diciembre de ese año, cuando aún jugaba como Universitario de Popayán.

Boca Juniors de Cali cerró el torneo de la B con derrota contra Quindío. Foto: Dimayor/VizzorImage

Guerrero se mostró decepcionado por lo sucedido y se desligó de los supuestos amaños. “Creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, pero la situación del amaño de partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos. No me estoy inventando nada, se pueden comunicar con el presidente del equipo, Alexander Otero Polanco: él les puede manifestar lo mismo, que son cosas extrafutbolísticas y que han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mías”, señaló.



“Puedo ser el peor técnico del mundo, porque no tengo la capacidad técnico-táctica para resolver partidos, pero no puedo controlar lo que se vio evidente de parte de algunos jugadores”, agregó el entrenador.



Sobre las pruebas de los supuestos arreglos de partidos, Guerrero declaró: “Hay que preguntarle a la Federación y a la Dimayor, ellos son los entes en investigar que se han presentado situaciones no controlables”.

Alejandro Guerrero Foto: Dimayor

Guerrero dejó entrever que ya hay un futbolista castigado. Ni la Dimayor ni la Federación han anunciado nada al respecto. “Tengo entendido que llegó una sanción para un jugador que estuvo con nosotros el año pasado, lo sancionaron dos años. Nosotros estamos a cargo del equipo desde 2019 y tengo entendido que esto se viene manifestando desde 2018, esto nos lo dijo en el presidente en el camerino hace cuatro partidos”, aseguró.

Sistema de alerta de la Dimayor

EL TIEMPO habló hace algunos meses con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, si los sistemas de alerta para prevenir amaños de partidos están activos.



“Sí. Tenemos dos sistemas de alertas tanto en la Liga como en el Torneo (la B). Monitoreamos de manera permanente esos informes y cuando han dado alguna señal de algo malo, pues se han abierto investigaciones, incluso algunas están en curso y, por obvias razones, no puedo comentar. Los sistemas están presentes y vigentes”, contestó el dirigente.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Édgar Cusgüen Olarte

Sobre si hay investigaciones por resultados de la última semana en la Liga, Jaramillo dijo: “Sobre eso en particular no le puedo comentar nada. Hay informaciones del pasado que han sido de conocimiento público”.



Y explicó que hay “un convenio con la Fiscalía para que nos ayude del punto de vista de la investigación y poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas dentro de nuestro fútbol. Se contamina y no es lo ideal. Sí ha habido alertas pero no con las últimas goleadas”.



Las alertas, en todo caso, están encendidas para evitar que alguna irregularidad opere en el fútbol colombiano, sobre todo luego de lo que pasó en Bolivia.



Allí, la Federación Boliviana de Fútbol ha anulado los dos torneos de la Liga que se han jugado en este año. Esta anulación se ha dado a partir de las denuncias y amaños y corrupción en los partidos que hizo el propio presidente de la Federación, generando alertas en todo el continente, debido al auge de las apuestas deportivas.

