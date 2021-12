Lo sucedido el pasado 4 de diciembre en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, que le dio a este último equipo el ascenso a la primera división del fútbol colombiano, sigue en investigación.

Unión consiguió dos goles en tiempo de reposición; uno de ellos, el segundo, con una marcada pasividad de los futbolistas rivales. El tema fue un escándalo internacional y hasta el presidente Iván Duque pidió explicación por lo sucedido.

En qué va la investigación por lo sucedido en el ascenso

El asunto llegó a la Fiscalía General de la Nación. El titular de esta entidad, Francisco Barbosa, se reunió con el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, y con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, para comenzar una posible investigación penal.



Pero el tema podría ir incluso más allá. La Fiscalía estudia la posibilidad de revisar el tema de las apuestas en el fútbol, una de las posibles hipótesis para explicar lo que pasó en Villavicencio.



“La Fiscalía General de la Nación entra a poder trabajar en las investigaciones sobre apuestas en el fútbol, algo que ha sucedido en otras partes del mundo”, declaró Barbosa a La FM, de RCN.



Habrá cooperación entre Fiscalía y Dimayor

Las dos entidades harán un acuerdo de cooperación, teniendo en cuenta que, detrás del tema de las apuestas, se pueden presentar delitos como narcotráfico y lavado de activos.



“El deporte y el fútbol es muy importante para Colombia. También es importante que se entienda que las cosas deben hacerse de una manera limpia”, advirtió el fiscal Barbosa.



Sobre el caso particular del partido entre Llaneros y Unión Magdalena, Barbosa dijo que la Fiscalía aún no tiene claridad sobre lo que ocurrió en ese encuentro. Dimayor lleva la investigación deportiva por su lado.



