Aplazado el partido Nacional vs. Tolima de este viernes

El partido entre Nacional y Tolima, en la novena fecha de la liga, programado para este viernes, quedó aplazado debido a los numerosos casos de positivos de covid-19 que se presentaron en el conjunto pijao, reportados antes del viaje del equipo a Medellín.

El presidente de la Dimayor, Fernando jaramillo, confirmó este viernes en rueda de prensa que el partido queda aplazado.



"No es la mejor manera de comenzar la Liga. Desafortunadamente el partido, por fuerza mayor, ha sido cancelado y será reprogramado en los próximo días", dijo Jaramillo.



El Tolima manifestó desde el jueves que jugaría bajo protesta, dejando claro “el peligro que representa la decisión de la Dimayor y delegamos toda la responsabilidad en su administración".



La delegación viajó el viernes en la madrugada con 17 futbolistas para afrontar el partido.



"Sabíamos que una situación como esta se podía presentar... La semana pasada Tolima se hizo las pruebas PCR, el martes, nos dieron la información el miércoles de 22 contagiados, eso no fue preciso, realmente eran 19, 11 jugadores. Posteriormente hicimos otra prueba PCR el jueves y eran solo 13 contagiados, 7 jugadores y 6 del cuerpo técnico. Con esa prueba decidimos que se podía jugar. Que podían viajar en un vuelo chárter, arribando a eso de las 11:30 a. m. a Medellín. Todos los jugadores tenían PCR negativa", dijo el presidente de la Dimayor.



"Sin embargo, esto hay que validarlo con Minsalud. Validado desde lo epidemiológico y del cerco, el Minsalud planteó dudas razonables para nosotros para preservar la salud, que esas pruebas PCR y el contacto directo con otros contagiados dentro de esos 13, debían tener al menos espacio de 7 días para que fueran certeras. Por eso se decidió aplazar el partido para privilegiar la salud de los jugadores. Nos podía pasar. Es una curva de aprendizaje. Validando esto con Minsalud, no es prudente jugar", agregó Jaramillo.



Jaramillo agregó que los equipos necesitan más jugadores inscritos, "porque no estamos exentos de que esto vuelva a suceder".



Por ahora el partido entre Nacional y Tolima no tiene fecha para su reprogramación.





DEPORTES