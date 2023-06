Millonarios tiene una de las hinchadas más grandes del país y la celebración por su título 16 ha sido prueba irrefutable de ello.



Después del sufrido triunfo ante Atlético Nacional, la fiesta se armó en diferentes partes de la capital y de otras ciudades, pero, sin duda, el estadio Nemesio Camacho El Campín fue el epicentro.



Desde allí los fanáticos del equipo azul y blanco, las familias de los jugadores y hasta los periodistas celebraron la victoria y uno de ellos fue Antonio Casale.

No es un secreto que Casale es fiel seguidor del cuadro capitalino y la emoción en su narración fue evidente.



Pero el momento cumbre llegó cuando Larry Vásquez pasó a cobrar desde el punto penal. Su gol era decisivo tras el empate en el tiempo reglamentario 1-1 y de una tanda de cobros con bastantes fallos.



Y a pesar del peso de la responsabilidad, el jugador respondió, pateó y anotó, dándole a Millonarios la estrella 16.



Lea también: (Video: conmovedor momento, Alberto Gamero rompe en llanto tras el título)



Fue ahí cuando Casale no pudo aguantar la emoción. "Viene el título contra Nacional y esto no se olvida", dijo antes de cantar la anotación.



La cabina se volvió una fiesta y los periodistas que allí se encontraban, como Nicolás Samper y Guillermo Arango, no pudieron hacer más que celebrar en medio de sus respectivas transmisiones.



"Vamos, carajo. Somos campeón", decían.

Siga leyendo: (La reacción de Daniel Quintero tras el título de Millonarios contra Atlético Nacional)



"Millonarios es campeón y le gana al rival de siempre. 34 años después, la copa del 89 queda saldad en una p*ta final", dijo visiblemente emocionado por el triunfo de su equipo.

Casale, que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Twitter, compartió el clip que apenas dura 1:16, pero que ya ha sido compartido más de mil veces y se acerca a los seis mil 'me gusta'.



"El gol de Larry Vásquez y la estrella 16 en RCN Radio", escribió el comunicador social como descripción del video.



"Qué lindo es el fútbol", "¡Así se grita el gol de un hincha real! Sin tapujos", "Gracias Antonio, guste o no, así se debe transmitir la pasión por el equipo. Sin restricciones", son algunos de los comentarios que le han dejado en su publicación que se ha hecho viral.

El gol de Larry Vásquez y la estrella 16 en @rcnradio 🏆💙 pic.twitter.com/o7UkZurMpK — Antonio Casale (@casaleantonio) June 25, 2023

¡Millonarios, campeón! Análisis de la estrella 16

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO