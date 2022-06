La tarde del miércoles 22 de septiembre de 2021 el exfutbolista Anthony el 'Pitufo’ de Ávila fue esposado saliendo de un caf ubicado en la calle de Piazza Enrico De Nicola, en el corazón de Nápoles, Italia, detenido por una orden de captura que tenía pendiente.



La policía italiana lo buscaba por las calles de la vieja Nápoles para localizar al histórico delantero de la Selección Colombia, que hoy ya lleva 9 meses preso en ese país.

Información confidencial señalaba en ese momento que el exjugador del América de Cali, que en los 90 se convirtió en un ídolo en Colombia por sus gambetas, pases y goles, ingresó irregularmente a ese país, a pesar de tener vigente una orden de captura.

¿Qué pasó con el Pitufo?

Esta es la primera imagen que se conoce de la captura de Anthony el ‘Pitufo’ de Ávila. Foto: Policía

Desde entonces, poco se había sabido de la situación del Pitufo. Pero esta semana se conocieron novedades. En diálogo con el Corrillo de Mao. el duelo del América de Cali, Tulio Gómez, contó detalles del caso: "El Pitufo algunas vez viajó a Italia y estaba acompañado de una persona que tenía antecedentes por narcotráfico y los capturaron. El Pitufo no estaba traficando. Solucionaron el problema y salieron libres, pero resulta que allá quedó un pendiente", aseguró Tulio.

"En un segundo viaje que hizo, 11 años después, cuando presentó su pasaporte le dijeron que tenía un problema y le echaron mano. El pecado del Pitufo es andar en mala compañía", afirmó.



El dirigente y empresario reveló que se están haciendo esfuerzos con integrantes del Gobierno de Colombia para ayudar a De Ávila: "Con un alto funcionario del Gobierno, hincha de América, hablamos a ver qué hacíamos. Hablamos con el cónsul para pedir repatriación y no se pudo porque no hay convenio entre Colombia e Italia. Ahí lo que hay que pedir es casa por cárcel en Italia. Qué pesar que el Pitufo andaba en malas compañías, pero no andaba traficando ni nada de esas cosas. Usted sabe que los narquitos que tienen platicas mal habidas les gusta andar con mujeres bonitas y jugadores famosos. Eso le pasó al pobre Pitufo. Ese es el pecado de él".



"Ahí hemos estado intentando ayudarle. Según me dijo el abogado, lo máximo que se puede hacer es buscar que le den casa por cárcel en Italia", concluyó Gómez.

Así fue el caso del Pitufo

Anthony 'el pitufo' De Ávila Foto: CEET

Sus allegados aseguraron en su momento que el exfutbolista viajó a Italia acompañando a unas jóvenes promesas del fútbol, en busca de oportunidades deportivas. Además, le aseguraron a EL TIEMPO que viajó por temas laborales con una constructora que opera en Italia.



Las informaciones judiciales indicaban que se le veía en compañía de un sujeto a quien catalogaban como un presunto miembro de una de las dos grandes y sanguinarias organizaciones mafiosas que controlan la zona: los herederos del clan del capo Edoardo Contini, alias ‘Cara de ángel’ o ‘el Romano’, y los Buoberba.



Así que el Pitufo figuraba en la lista de fugitivos de la justicia italiana, desde 2004, por un viejo caso de narcotráfico, por lo que las autoridades ordenaron su captura.





