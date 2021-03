Andrés Román es portador de nuevas y buenas noticias

Andrés Felipe Román, jugador de Millonarios, realizó entrenamientos con el equipo este jueves, y está a la espera de los resultados de los exámenes que se enviaron a Alemania, con el fin de aclarar el problema cardíaco que, según Boca Juniors de Argentina, le impidió ser contratado por el club.

Román viajó a Argentina para vincularse al club de Buenos Aires, pero los resultados de los análisis no fueron los mejores y el elenco señaló que sufría de una miocardiopatía hipertrófica progresiva, por lo que no fue tenido en cuenta.



El lateral de Millonarios reinició trabajos con el elenco bogotano de forma diferenciada y con menor intensidad en comparación al resto del plantel, que orienta Alberto Gamero.



En principio, los resultados de los examenes médicos a los que fue sometido Román una vez regresó de Argentina no arrojaron resultados negativos para la salud del jugador.



“La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, se da una en cada quinientas, es muy fácil de detectar y cuando uno la detecta en un atleta de alto rendimiento se debe parar de hacer el deporte porque es progresiva. Para hacer deporte de alta competencia, está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”, declaró el cardiólogo Guillermo Brotman, jefe del departamento médico de Boca Juniors, a ‘W Radio’.



La buena noticia es que Román ya reanudó entrenamientos con Millonarios.



