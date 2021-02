¿Andrés Román puede seguir jugando al fútbol?

Las ilusiones del jugador colombiano Andrés Felipe Román Mosquera de jugar en el exterior quedaron en eso, en solo ilusiones, deseos, porque su opción de ir a Boca Juniors de Argentina quedó atrás, luego de que en los exámenes médicos se l detectara una miocardiopatía hipertrófica.



Román Mosquera nació el 5 de octubre de 1995 en Bogotá, Millonarios ha sido su vida, club al que llegó en el 2014 proveniente de la formación deportiva Sporting Cristal, en el cual arrancó su carrera.



A punta de trabajo y de mucho sacrificio, Román logró ser promovido y en el 20177, cuando el entrenador de Millonarios era el argentino Miguen Ángel Ruso, debutó en primera división el 27 de mayo, en el compromiso frente al Deportivo Cali.



Ese año, Román cumplió otro sueño, ya había tachado en su hoja de vida jugar en el profesionalismo, pero salir campeón era la meta y la logró en diciembre del 2017, cuando hizo parte de la nómina del equipo bogotano, que le ganó a Santa Fe la final.



La temporada del 2018 comenzó bien para él, pues Millonarios le ganó la Superliga al Atlético Nacional, pero él buscaba consolidarse.



Su primer compromiso internacional fue el 15 de agosto, cuando Millonarios goleó 4-0 al General Díaz, partido de la segunda fase de la Copa Suramericana.



Román es lateral, con proyección, y su objetivo de marcar gol llegó el 18 de mayo, cuando anotó su primer tanto como jugador profesional frente al Pasto.



En el 2019, Andrés Román renovó con Millonarios y otra vez ayudó con un tanto a la victoria sobre Jaguares de Córdoba. Después, le marcó al América, eso, unido a su buen rendimiento, le dio la opción de consolidarse en Millos.



El 2020 fue bueno para él, aunque Millonarios pasó trabajos. Conocido por Russo, el entrenador de Boca Juniors se interesó en él, tuvo contactos, lo quiso en el club argentino, pero no se dio su llegada.



Según el diario argentino La Nación, "lo que trascendió es que el colombiano no era protagonista de un estudio semejante desde hace un año y medio, y las pruebas de este jueves habrían arrojado una miocardiopatía hipertrófica que podría derivar en una muerte súbita, en caso de seguir avanzando. El peligro es muy grande y en Boca no lo van a correr".



Fuentes de Millonarios consultadas por EL TIEMPO aseguraron que el cuerpo médico de Boca se comunicó con el del club bogotano para informar que habían detectado un "engrosamiento de un par de milímetros en una de las paredes cardiacas".



Además, afirmaron que para poder establecer si puede jugar o no deben realizarle unas nuevas pruebas, para las cuales no había tiempo antes del cierre del libro de contrataciones en Argentina, que se hizo este jueves.



Tras realizarle un primer examen, el director del departamento médico de Boca, Guillermo Brotman, convocó a una junta médica en la que participó el doctor del plantel profesional, Rubén Argemi.



Después de ella, le hicieron una resonancia magnética cardiaca que confirmó el diagnóstico, según publicó Olé en su página web, que además aseguró que Román estalló en llanto cuando supo del diagnóstico.



El jugador debe regresar a Bogotá en los próximos días, se someteré a unos exámenes y las conclusiones serán claves para saber si puede seguir jugando al fútbol.



