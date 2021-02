Andrés Román: diagnóstico de los exámenes no se revelará este lunes

Los resultados de los exámenes a los que será sometido entre este lunes y el martes el jugador de Millonarios Andrés Román no serán revelados, según pudo confirmar EL TIEMPO.



Román, quien viajó a Argentina la semana pasada a vincularse a Boca Juniors y no pasó los exámenes médicos debido a una miocardiopatía hipertrófica, según el club argentino.



Desde las 8 de la mañana de este lunes el jugador está en análisis médicos, los que se extenderán hasta el martes, pero por el momento no se revelarán los resultados, por respeto a Román y porque es una política del equipo.



De igual manera, se conoció que Boca Juniors no ha enviado ninguna documentación sobre el caso del lateral de Millonarios, el elenco bogotano conoce la situación por las declaraciones que dio el médico argentino y por lo que maneja la prensa en ese país.



Una vez se tengan los resultados de los exámenes habrá una junta médico, varios cardiólogos analizarán la situación del jugador. También un análisis genético será realizado en Alemania.



Cuando los médicos den una definitiva sobre el estado de Andrés Román el club hablará con el jugador para saber si se hace público el informe.



Román regresó a Bogotá procedente de Argentina y fue recibido por el plantel azul en el aeropuerto El Dorado, encabezado por el técnico, Alberto Gamero.



