Presidente de Millos habla del caso Román y la situación con Boca

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se decidió a hablar este miércoles sobre la situación que ha vivido el futbolista Andrés Felipe Román, jugador que fue descartado por Boca Juniors de Argentina tras no superar las evaluaciones médicas.

(Le puede interesar: ¿Qué es el corazón de atleta que ahora le diagnostican a Andrés Román?)



El dirigente del club embajador aseguró que en Millonarios no entrarán en polémica con Boca, luego de que la junta médica de expertos, que han tratado el tema de Román en los últimos días, dijeran que no comparten el diagnóstico del club argentino.



Los médicos del cuadro 'xeneize' descartaron a Román porque le detectaron una miocardiopatía hipertrófica. Mientras que la junta médica diagnostica que lo más posible es que se trate del corazón de atleta, síndrome que no tendría implicaciones para la salud del jugador.



Sobre todos estos temas habló Camacho con EL TIEMPO.



¿Cómo recibe el nuevo y alentador diagnóstico sobre el estado cardíaco de Andrés Felipe Román?



Me parece un concepto muy importante, porque lo que estamos haciendo es un seguimiento a la salud del jugador, que es lo que más nos interesa. Por esa razón hemos hecho nuestros mejores esfuerzos para hacer los mejores exámenes y saber la mejor forma de proceder en su caso.

Andrés Román, jugador colombiano. Foto: Dimayor-VizzorImage

¿Millonarios piensa a adelantar alguna acción legal contra Boca Juniors por sentirse afectado en la negociación o incluso por haberle causado un posible daño moral al jugador?



El diagnóstico que da nuestro grupo de especialistas de la clínica Shaio es que con los estudios realizados no se puede concluir que tenga una hipertrofia miocárdica y por eso es que vamos a hacer toda la investigación para ver si, eventualmente, la tiene; si hay algún factor genético que la pueda determinar. Por eso se harán exámenes de muestras de su ADN en Alemania. Eso es lo que dice la junta médica consultada y queremos averiguar en la naturaleza de esta situación. Lo que es importante es que, obviamente, las declaraciones que haya podido dar algún médico es simplemente una declaración de él, y esa declaración yo la respeto muchísimo. Por eso, yo no voy a polemizar con ningún médico y menos con el Boca Juniors, equipo que tiene la autonomía para decidir si escoge o no escoge a un jugador. El club deportivo Boca Juniors obró como ellos consideran y nosotros no tenemos sobre eso ninguna posición diferente aceptar lo que ellos consideran importante para contratar o no contratar a un jugador.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, indicó que se busca un técnico preferiblemente extranjero para reemplazar a Diego Cocca. Foto: Archivo / ETCE



¿Considera que puede existir un daño moral contra el jugador y e incluso un detrimento económico para Millonarios?



Ese es un problema del jugador. Nuestro problema es ver cómo lo ayudamos a él a solucionar una potencial situación, y en eso es lo que vamos a trabajar. Realmente, no nos interesa entrar en una polémica o una discusión de ningún tipo, en ninguna discusión legal o médica. Lo que nos interesa es ayudar a que el jugador salga adelante en el proceso y se haga con él lo mejor desde el punto de vista médico.



¿No hay un detrimento patrimonial para Millonarios?



Pues ese eventual detrimento patrimonial es indeterminado. Entonces es imposible hablar de eso. Simplemente, lo que hay que decir es que el jugador fue rechazado como una alternativa por el Boca Juniors. Eso ocurre todos los días en todos los clubes de fútbol del mundo.

Simplemente, lo que hay que decir es que el jugador fue rechazado como una alternativa por el Boca Juniors. Eso ocurre todos los días en todos los clubes de fútbol del mundo. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se sintió el jugador con este nuevo diagnóstico?



Él está esperanzado en que se sigue averiguando toda su situación para quedar tranquilo sobre las sospechas que puede haber y está esperando cómo evoluciona el tema de forma muy tranquila. Él es un muchacho muy tranquilo y tímido.



(Lea además: Andrés Felipe Román: junta médica contradice el diagnóstico de Boca)



¿Mientras tanto, no puede volver a entrenar?



El jugador no puedo hacer un entrenamiento de alta competencia, qué es lo que recomiendan los médicos; pero sí puede tener una rutina de entrenamiento para mantenerse en forma y es lo que va a hacer dependiendo de la guía de los médicos deportólogos y cardiólogos que nos están asesorando.



Hay muchas sombras y críticas en los últimos días sobre el cuerpo médico de Millonarios, no solamente por este caso…

​

Son opiniones que no son científicas ni médicas de algunas personas que obviamente, y de todas formas, afectan la imagen que se pueda tener, pero yo creo que lo más importante no es lo que pueda decir un jugador ocasionalmente u otra persona. Tampoco voy a polemizar con nadie sobre esto. Yo sé que hubo algunas personas que lanzaron críticas en contra del cuerpo médico de Millonarios, pero también hubo otros conceptos como el cuerpo técnico del profesor Miguel Ángel Russo o el actual cuerpo técnico encabezado por el profesor Alberto Gamero.



Este miércoles hubo críticas al departamento médico y físico de Millonarios no solamente por el caso de Román, sino por el de las lesiones recientes, incluso por las lesiones sufridas en el partido contra Junior…

​

Está en el ojo del huracán el tema médico. En este caso concreto, pues la gente opina porque ocurren algunas lesiones. Nada más este este miércoles vi cómo ocurrieron otras lesiones en equipos importantes, como las de Duván Zapata o la del ‘Rifle’ Andrade. Las lesiones ocurren y no es posible suponer que las producen los cuerpos médicos. Esa es una variable y no puedo entender que les endilguen esa responsabilidad.



¿Hay algún criterio en el que quiera enfatizar?



Primero, que vamos a trabajar intensamente para sacar adelante a este muchacho: lo más importante es la salud del jugador. Y quiero ser muy específico en que no quiero armar ninguna polémica con ningún club ni con ningún cuerpo médico ni con ningún doctor, porque eso no me corresponde. Lo único que me corresponde es velar por la salud de Andrés Felipe Román.





DEPORTES

Lo invitamos a leer además:

-La medida que tomó Cristiano Ronaldo con su gato, que fue atropellado



-Primer parte médico sobre la lesión que sufrió Duván Zapata



-Polémica expulsión de Freuler en Atalanta-Real Madrid, ¿fue o no fue?