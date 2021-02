¿Qué es el corazón de atleta que ahora le diagnostican a Andrés Román?

El caso del futbolista colombiano Andrés Felipe Román tuvo un nuevo episodio este miércoles luego de las conclusiones de la junta médica que revisó el caso, y que no comparte el diagnóstico del club Boca Juniors de Argentina, que descartó el fichaje del jugador.

En el comunicado oficial de Millonarios, se informa que la junta médica concluye, luego de sus evaluaciones médicas, que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares no antecedentes familiares. En consecuencia, "el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta".



¿Pero qué es el corazón del atleta? Básicamente, es un síndrome que se da cuando una persona realiza una gran cantidad de actividad física de manera diaria, debido a que el corazón se acostumbra a trabajar a mayor intensidad y va aumentando su tamaño.



Esto es lo que se conoce como el síndrome del corazón de atleta y se presenta principalmente en deportistas de alto rendimiento, y se considera que no reviste ningún riesgo para la salud.



Se trata, en sí, de un aumento del tamaño ventricular izquierdo y del grosor de las paredes cardiacas.



El corazón de atleta "es una respuesta adaptativa cardiaca normal que se produce al realizar actividad física regular de alta intensidad y frecuencia”, según el portal especializado 'CuidatePlus'.

Agrega que “generalmente se considera un trastorno benigno y no supone una amenaza física”, aunque si se detecta, “es recomendable hacer un buen estudio para evitar atribuir erróneamente esta entidad benigna a casos de patología cardíaca grave”.



También implica "una reducción de la frecuencia cardiaca en reposo y en el ejercicio submáximo y aparición de alteraciones en el ECG basal, consistentes en alteraciones de la repolarización, trastornos de la conducción y algún tipo de arritmia, siempre benignas", según explica un artículo de la Clínica Universidad de Navarra.



En todo caso, Millonarios informa que "Se realizarán exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior para encontrar mutaciones de secuencias de ADN, que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por tres meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos, se permita alcanzar una conclusión definitiva".





