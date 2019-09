Andrés Pérez, el aguerrido símbolo de la reacción de Santa Fe

Suena el pitazo inicial, y Andrés Pérez se lanza como un león hambriento. Va hacia la pelota, hacia los rivales, hacia lo que se mueva. Raspa, muerde, rasguña. Parece el jefe de la manada de Santa Fe. Si alguien quiere pasar por el medio campo, tropezará con sus bramidos. Es el símbolo de la actual recuperación del equipo, que parecía muerto pero ruge y pelea.

Andrés Pérez tiene 39 años y corre como si tuviera 20. Al menos con esas ganas. Incansable. Cuando Santa Fe estaba sumido en su crisis profunda, necesitaba de jugadores de esa jerarquía, de esa experiencia y recorrido (Cartagena, Millonarios, Quilmes, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Deportivo Cali). Pérez llego al club en enero, después de ser jefe de la mitad en el equipo azucarero. Pero en santa Fe las cosas no andaban bien desde que empezó el año. Por eso, el volante tuvo un primer semestre opaco, como todos en el equipo.



Pero en este segundo torneo ha sobresalido con todas sus virtudes. Es como un motorcito del equipo, que se mantiene carburando todo el tiempo. Andrés grita, presiona a los árbitros, a los rivales, empuja a los suyos, organiza. Y todo lo hace con efervescencia, con calor, con ímpetu.



No solo destruye. No le es imposible hacer un pase de gol. Contra Millonarios, en la fecha 10, metió una asistencia genial, un pelotazo largo, filtrado, perfecto para Balanta, que entró en carrera mientras la zaga confundida reaccionaba. No esperaban que el ‘5’ lanzara un pase de ‘10’. Con ese gol Santa Fe ganó el clásico. Y Pérez fue uno de los jugadores más importantes. Una figura que hace el trabajo sucio, pero que ese día dio la claridad para el gol de la victoria.



“Tenemos más fortaleza para asumir y seguir escalando”, dijo Pérez tras ganar el clásico.

Santa Fe ya había vencido al Medellín, 1-0, cuando inició su recuperación, y en ese juego también se destacó el volante. Y el sábado pasado llegó la tercera victoria en línea, sobre el Once Caldas, en Manizales. Entonces Santa Fe confirmó que está con vida. Una vez más, el equipo se refugió en su aguerrido volante para que lo empujara y lo llevara de su mano, porque eso hace Pérez, empujar, con esa inagotable capacidad que tiene.

En estos partidos, el volante se juntó con Daniel Giraldo, y ambos, por disposición del técnico Hárold Rivera, han conformado un mediocampo sólido, estable y temible. El rival puede superar a uno, pero difícilmente a los dos, que han creado una muralla. Lo curioso es que aunque Pérez pega y derriba y ante nada se intimida, sabe hacerlo. Lleva dos amarillas en cinco partidos.



“Todo el equipo viene avanzando. Mientras se gana, las cosas se ven bien. Pasa más por los resultados que por otra cosa”, agregó.

Con jugadores así es más fácil salir de la crisis. Así lo cree el preparador físico del equipo, Mauricio Rodríguez. “El equipo, al que el profe le ha dado continuidad, tiene experiencia, es mayor y maneja mejor la situación, y eso nos ha permitido salir de ese bache y encaminarnos por donde deberíamos haber estado hace tiempo”.



Pérez, con pasado azul, es símbolo del rojo. La afición le valora su garra, tan propia, tan cardenal, como si su destino fuera defender esos colores. Se han entendido. “El mensaje es de agradecimiento a la hinchada porque en el momento difícil nos han apoyado. Ahora estamos saliendo”, dice Pérez, el jefe de la manada.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET