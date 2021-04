Andrés Llinás, el 'gringo' de la casa azul, quiere título con Millos

Andrés Llinás cumple el sueño de muchos hinchas de Millonarios: entrar a la cancha con la camiseta de su equipo y jugar en el onceno profesional. Y lo ha hecho más que bien: se ganó el puesto como titular y este sábado comienza el camino en busca de un nuevo título, contra el América, en Cali (3:30 p. m., con señal de Win Sports +). Ya celebró uno en el campo de juego, en circunstancias muy particulares.

“Toda mi familia es hincha de Millonarios. Desde pequeño iba al estadio con mi papá (Camilo Llinás, empresario y exsecretario de Gobierno de Bogotá, entre otros cargos) y un primo. Luego, como a los 13, 14 años, iba con un grupo de amigos, siempre nos abonábamos”, recuerda Llinás, a quien llaman el Gringo.



El fútbol terminó seduciéndolo. Dejó su colegio, el Nueva Granada, y se graduó en el T&T Teaching and Tutoring, cuando ya hacía parte del plantel profesional. "En el colegio siempre había rivalidad con los hinchas de Santa Fe y Nacional: jugábamos los de Millonarios contra el resto. El fin de semana siempre había que esperar para ver qué sucedía", recordó.



Su espejo, en los primeros años, era Pedro Franco, quien fue campeón con el equipo en 2012. Esa estrella 14, Llinás la vivió en un lugar privilegiado: fue recogebolas el día de la final y fue uno de los primeros en abrazar a Luis Delgado, el héroe de esa definición contra el Independiente Medellín.



“Por lo general, los recogebolas son jugadores de las divisiones menores, y ese día le tocaba a mi categoría. Muchas veces había pedido estar ahí. Esa final la esperaban todos los hinchas de Millonarios. Eso fue único, emocionante”, dijo.

En el círculo, Andrés Llinás, como recogebolas el día de la final de 2012-II, cuando Millonarios salió campeón después de 24 años. Foto: Mauricio Moreno - Archivo EL TIEMPO

Dos años después, el 30 de abril de 2015, el que estaba en la cancha era él: Ricardo Lunari lo hizo debutar en la Copa Colombia contra Expreso Rojo, con 18 años recién cumplidos. Entró por Fabián Vargas. "Fue un debut inesperado: yo estaba en un proceso de Selección Bogotá, llegué un sábado, el partido era entre semana y el profe Lunari me convocó", contó.



Pero luego tuvo que hacer fila esperando una oportunidad: se fue a préstamo a Valledupar en 2018 para ganar minutos, en un convenio entre Millonarios y ese club de la B. Varios integrantes de ese equipo están hoy en el plantel profesional azul: Llinás, Stiven Vega, Juan Camilo García y Jorge Rengifo.



A su regreso a Bogotá, Jorge Luis Pinto le dio otra palomita, en la Copa Colombia también, contra Tigres, y ahí marcó su primer gol. "Me habían dicho que no fuera a cabecear. Pero el partido ya se estaba acabando, si Millonarios hacía un gol más terminaba de primero del grupo y con eso terminábamos de locales en las siguientes fases. Allá fui y la metí de cabeza", dijo.

Este año, con la partida de Matías de los Santos, agarró el puesto y no lo soltó. Pero su posición no era la de zaguero central: “Cuando llegué a la escuela de Millonarios era delantero: como todos los niños, quería meter goles. Luego jugué de volante, y un día el ‘Rolo’ (Nelson) Flórez, el que hoy es técnico de Fortaleza, me pidió que si jugaba de zaguero central, que le faltaban jugadores para ese puesto y que quería ver cómo me iba. Al comienzo no quería, pero hoy le agradezco mucho eso”, recordó.



A los 24 años, Llinás no descuida el estudio: estudia Administración en el CESA, aunque está viendo solo medio semestre por su dedicación al deporte. Y ahora quiere pelear por el título.



“Millonarios va a ser un rival muy difícil para todos, es un equipo joven, que tiene muchas cualidades futbolísticas. Les metemos mucha intensidad a los partidos. Nuestra idea es pelear la final, pero primero tenemos que ir paso a paso y tratar de eliminar al América”, concluyó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

